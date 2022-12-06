Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a: Barış istemeyene bir gece ansızın gereğini yaparız

YUNANİSTAN'ın Ege ve Akdeniz'deki tahrikleriyle ilgili Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın adalarla ilgili anlaşmaları ihlal ettiğini ve barış istemediğini belirterek "Rüzgar eken fırtına biçer. Barış istemiyorsanız biz de gereğini yaparız! Bir gece ansızın" diye konuştu.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Romanya Dışişleri Bakanı ile Ankara'daki görüşmesinin ardından basın toplantısında soruları yanıtladı. Yunanistan'ın adalardaki tatbikatlarına ilişkin açıklamasında Çavuşoğlu, "Yunanistan ya geri adım atar ya da biz gereğini yaparız, bir gece ansızın" diye konuştu. Çavuşoğlu, Yunanistan'ın adalardaki tatbikatına ilişkin soruya verdiği yanıtta şunları söyledi:

Barış istemeyen Yunanistan...

- Yunanistan buraları (Ege adaları) silahlandıramaz şartıyla verilmiştir. Yunanistan buralara silah getiremez. Yunanistan iki anlaşmayı doğrudan ihlal ediyor. Türkiye'ye karşı yapıyor. Barışı istemeyen Yunanistan. Sonuçta bu gönderdiğimiz mektuplarda, adaların statüsü, silahsızlanmış adaların statüsü ile egemenliği arasında bağlantı var.

Ya geri adım atar ya da bir gece ansızın...

- Bu ihlalden vazgeçmezse Yunanistan, bunların egemenliği tartışılır. Bizim buna karşı sessiz kalmamız mümkün değil. Adaların statüsünü ihlalden Yunanistan'ın vazgeçmesi lazım. Ya geri adım atar Yunanistan ya da biz gereğini yaparız. Cumhurbaşkanımızın da 'bir gece ansızın' demesinin nedeni bu. Sessiz duyarsız kalmamız tehditlere karşı mümkün değil. Yunanistan ya geri adım atar ya da biz gereğini yaparız, bir gece ansızın."

İsveç ve Finlandiya'nın HATO üyeliği

- İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği ve NATO'nun genişlemesine karşı değiliz ancak. Her iki ülkede de terör örgütleri vardı. Biz iki ülke arasında bir ayrım yapmıyoruz. Ancak görüntüde Finlandiya ile daha az problemimiz var. İsveç'in atması gereken daha öncemli adımlar var.

- Adını verdiğiniz şahsın Türkiye'ye iadesi önemli. Bu kişi bizim listemizde değildi. Ancak listedeki isimlerin de iadesinin yapılması gerekiyor. Yeni hükümetle beraber daha olumlu bir atmosfer içerisindeyiz. Üyelik konusu onların şartları yerine getirmesine bağlıdır. Bunu dostane bir ortamda kendileri ile paylaştık, paylaşmaya devam edeceğiz.