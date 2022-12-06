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Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

Fanatik Yahudi yerleşimciler, İsrail polisinin korumasında işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.

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Filistin resmi ajansı WAFA'nın Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin açıklamasına dayandırdığı habere göre, İsrail güçlerinin koruması altındaki onlarca fanatik Yahudi yerleşimci, El-Meğaribe Kapısı'ndan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Fanatik Yahudiler, Mescid-i Aksa'nın avlusunda bazı dini ritüeller gerçekleştirdi. Yahudi yerleşimcilerin, sabah saatlerinde başlayan baskın sırasında Harem-i Şerif'te bulunan Filistinlileri kışkırtmaya çalıştığı ifade edildi.

İsrail güçleri, ibadet için gelenlerin girişlerini kısıtladı, bazılarının kimliklerini kontrol etti ve kapının dışında tuttu.

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış anlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor. Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.

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