Pınar Deniz'in Altın Kelebek'teki konuşması olay olmuştu! Burcu Özberk ve Farah Zeynep Abdullah'tan şok tepki!

Altın Kelebek Ödül Töreni'nde, "Dünyayı kurtarma isteği beni oyuncu yaptı" dediği konuşmasıyla gündem olan oyuncu Pınar Deniz'e bir tepki de meslektaşlarından geldi. Burcu Özberk ve Farah Zeynep Abdullah, sosyal medyada Deniz'i eleştiren paylaşımları beğendi.

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Yargı dizisinde hayat verdiği Ceylin karakteri ile adından söz ettiren Pınar Deniz bu yıl 48'incisi düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü"nü aldı. Deniz'in sosyal medyada gündem olan ödül konuşmasına ünlü isimler de sessiz kalamadı.

Pınar Deniz konuşmasında "Çocukken duygulardan çok korkardım. Çünkü yansıtabildiğim tek duygu öfkeydi... Herhalde başka bir duygu ile tanışmadığımdan olabilir. Sonra bir film izledim. İzlediğim filmde para yüzünden çocukları katlediyorlardı ve ben bundan çok etkilendim, sabahlara kadar ağladım. Hızımı alamayıp metroda ağlayarak arkadaşıma şunları söyledim; 'Benim bu dünyayı kurtarmam lazım, insanlara yardım etmem ve onlara dokunmam lazım' dedim ve tam bu duygu beni şu an oyuncu yaptı" ifadelerine yer verdi.

Farah Zeynep Abdullah ile Burcu Özberk, Pınar Deniz'i eleştiren tweeti beğendi

Konuşması alay konusu olan Deniz, sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden oldu. Burcu Özberk, bir sosyal medya kullanıcısının attığı "Bu videodan sonra kadını bir Google'layayım dedim, bahsettiği film kanlı elmas filmiymiş. Çocukların elmas için hayatlarının heba oluşunu görmüş o filmde. Peki, Pınar Deniz ünlü olunca ne yapmış biliyor musunuz? Bir mücevher markasının yüzü olarak Cannes film festivaline gitmiş" tweeti beğendi. Farah Zeynep Abdullah da Deniz'i eleştiren tweet'i beğenmesi ile dikkat çekti.