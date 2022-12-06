HABER / SPOR / FENERBAHÇE
Fenerbahçe'den sakatlıklar can sıktı iki futbolcudan haber geldi
Fenerbahçe'nin Antalya kamp kadrosunda yer almayan Enner Valencia ve Alioski'nin son durumuyla alakalı resmi açıklama geldi.Abone ol
Enner Valencia ve Alioski'nin Sarı-Lacivertli takımın Antalya kampına alınmamıştı. Kulüpten oyuncuların sakatlık durumuyla alakalı duyuru yapıldı.
Valencia iki hafta yok
Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Enner Valencia, milli takımında yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle 2 haftalık tedavi sürecinin ardından takımla çalışmalara başlayacaktır.
Alioski 2-3 hafta yok
Antrenmanda yaşadığı kasık ağrısı nedeniyle çekilen MR’ında 2. derece zorlanma tespit edilen Ezgjan Alioski ise 2-3 haftalık tedavi sürecinin ardından antrenmanlara başlayacaktır.