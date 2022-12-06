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Fenerbahçe'den sakatlıklar can sıktı iki futbolcudan haber geldi

Fenerbahçe'den sakatlıklar can sıktı iki futbolcudan haber geldi

Fenerbahçe'nin Antalya kamp kadrosunda yer almayan Enner Valencia ve Alioski'nin son durumuyla alakalı resmi açıklama geldi.

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Enner Valencia ve Alioski'nin Sarı-Lacivertli takımın Antalya kampına alınmamıştı. Kulüpten oyuncuların sakatlık durumuyla alakalı duyuru yapıldı.

Valencia iki hafta yok

Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Enner Valencia, milli takımında yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle 2 haftalık tedavi sürecinin ardından takımla çalışmalara başlayacaktır.

Alioski 2-3 hafta yok

Antrenmanda yaşadığı kasık ağrısı nedeniyle çekilen MR’ında 2. derece zorlanma tespit edilen Ezgjan Alioski ise 2-3 haftalık tedavi sürecinin ardından antrenmanlara başlayacaktır.

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