Konya'dan son dakika haberi! Konya'da Türk Yıldızları'na ait askeri uçak düştü

KONYA'dan gelen son dakika haberi bir uçak kazasına ilişkin oldu. Konya'da askeri uçağın düştüğü bildirildi. İlk gelen haberler pilotun kazadan hemen önce atladığı yönünde. Konya'da düşen uçağın F-5 modeli olduğu bilgisi geldi.

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KONYA'dan gelen son dakika haberine göre bir askeri uçak düştü. Konya'da askeri uçak düştüğü ihbarı üzerine Konya Adana karayolu civarına ekipler sevk edildi. Uçağın Türk Yıldızları'na ait olduğu öğrenildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan askeri uçak kazasına ilişkin son dakika açıklaması geldi.

Türk yıldızları F-5 uçağı düştü

Konya'daki kazaya ilişkin detaylar gelmeye başladı. Düşen askeri uçağın

F-5 modeli olduğu öğrenildi. Türk Yıldızları'na ait olan uçak eğitimdeyken düştü.

Kuş sürüsü çarptı

Milli Savunma bakanlığı kazaya ilişkin son bilgileri paylaştı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

-''Türk Yıldızları ekibine ait F5 uçağı, kuş çarpması sonucu motorlarının durması nedeniyle Konya'da kaza kırıma uğradı.''

Pilot son dakikada atladı

Konya'daki kazada pilotun durumuna ilişkin de bilgi geldi. Uçak düşmeden önce son dakika paraşütle atlayan pilot kazadan sağ olarak kurtuldu. Pilot Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine kaldırıldı. Milli Savunma bakanlığının kazaya ilişkin açıklamasında "Uçaktan atlayarak kurtulan pilotun sağlık durumu iyi" denildi.