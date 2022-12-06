Emeklinin maaşı 5 ayda 831 lira, memurun 2 bin lira eriyip gitti! Alım gücü her gün eriyor

5 aylık enflasyonla birlikte memur ve memur emeklisinin yüzde 6.6 enflasyon farkı alacağı oluştu. Yıl başındaki yüzde 8 de dahil edildiğinde 5 aylık zam yüzde 15.11 ediyor. Aralık enflasyonu sıfır çıksa dahi en düşük memurun maaşı 9 bin 741 TL olacak. Temmuz başında 5 bin 500 liraya çıkarılan asgari ücretin alım gücü kasım sonunda 4 bin 194 liraya, en düşük emekli aylığı da 3 bin 500 liradan 2 bin 669 liraya düştü.