Emeklinin maaşı 5 ayda 831 lira, memurun 2 bin lira eriyip gitti! Alım gücü her gün eriyor
Milyonlarca çalışan ve emekli Ocak ayında yapılacak zamları beklerken, son 5 ayda maaşlar adeta eridi. 5 ayda memurun alım gücü 2 bin lira, emeklinin 831 lira, asgari ücretlinin 1.306 lira geriledi.
TÜİK dün enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici enflasyonu baz etkisiyle yıllık bazda yüzde 84.39'a düştü ancak aylık enflasyondaki artış devam edince çalışan ve emeklilerin maaşları eridi. En düşük dereceli memur maaşının alım gücü temmuzdan bu yana geçen 5 ayda TÜİK enflasyonuna göre 1.042 TL, Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) hesaplamalarına göre 2 bin 9 TL eridi.
5 aylık enflasyonla birlikte memur ve memur emeklisinin yüzde 6.6 enflasyon farkı alacağı oluştu. Yıl başındaki yüzde 8 de dahil edildiğinde 5 aylık zam yüzde 15.11 ediyor. Aralık enflasyonu sıfır çıksa dahi en düşük memurun maaşı 9 bin 741 TL olacak. Temmuz başında 5 bin 500 liraya çıkarılan asgari ücretin alım gücü kasım sonunda 4 bin 194 liraya, en düşük emekli aylığı da 3 bin 500 liradan 2 bin 669 liraya düştü.
TÜİK kasım ayında tüketici enflasyonunun yüzde 2.88 arttığını hesapladı. Böylece, TÜİK'in hesabıyla temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarının toplamında enflasyondaki kümülatif artış yüzde 14.05 oldu. Alternatif enflasyon hesaplaması yapan ENAG ise tüketici enflasyonunun kasımda yüzde 4.24 olduğunu, 4 aylık kümülatif artışın ise yüzde 31.14'e ulaştığını açıkladı.
En düşük dereceli memurun ocak ayında 5 bin 972 lira olan maaşı temmuz ayında yüzde 7'lik toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkıyla birlikte 8 bin 462 liraya çıkmıştı. Ancak bu memurun alım gücü TÜİK'in verilerine göre 5 ayda 7 bin 420 liraya, ENAG'a göre ise 6 bin 453 liraya düştü.