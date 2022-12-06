İBB'den taksilere sıkı denetim

İstanbul’un kronikleşen taksi sorununu çözmek için 2 bin 125 minibüs ve dolmuşu taksiye çeviren İBB, mevcut taksilerin hizmet kalitesini de sıkı denetliyor.

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İBB Ulaşım Daire Başkanlığı bünyesindeki TUDES’in hazırladığı bilgilere göre görsellerle ve sosyal medya paylaşımlarıyla 3 bin 935 şikayet başvurusu ispatlandı.

Bin 592 taksi şoförüne, yol ve yolcu seçme, kısa mesafede yolcu almama gibi nedenlerden dolayı ceza kesildi. 2022 yılı içerisinde yolcu seçme ihlali yapan 2 bin 27 araç emniyet ve zabıta tespitiyle 10 gün süreyle trafikten men edilerek, çalışma ruhsatları askıya alındı. Şoförlerin 70’i alkol, 34’ü uyuşturucu kullanımından, 25’i darp, 15’i aykırı davranış nedeniyle ceza aldı.

EN ÇOK UYGULANAN ÜÇ YAPTIRIM

Taşıt yolu üzerinde bekleyip yolcu almayan 2 bin 330 şoföre yaptırım uygulandı. İzin belgesinde kayıtlı olmayan şoför ile taşımacılık yapılması nedeniyle bin 256 cezai işlem uygulanırken, şehrin turizm imajını zedeleyecek faaliyette bulunulması ve yolcu seçilmesi nedeniyle 908 yaptırım gerçekleşti.

CEZAİ NEDEN VE SÜREÇLER

Taksi şoförünün Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi, ilk ihlalde 20 gün, ikinci ihlalde ise süresiz olarak askıya alınıyor. Araçların ilgili izin belgelerinden 10 ceza puanı düşürülüp, toplamda 100 puanı dolduran araç ise bir hafta trafikten men ediliyor. İspatı bulunmayan durumlarda taksi şoförleri, Toplu Ulaşım Hizmetleri Merkezi (TUHİM) tarafından telefonla aranarak veya Toplu Ulaşım Denetim ve Yönetim Merkezi’ne çağırılarak gerekli uyarılar yapılıyor. İzin Belgesi almayan veya süresi dolmasına rağmen çalışan araçların ise tespit edilmesi halinde yeni belge alana kadar araçları trafikten men ediliyor. İBB TUHİM saha denetim kameraları tarafından 24 saat kesintisiz olarak araçlar takip ediliyor.

YENİ TAKSİLER NE ZAMAN GELİYOR?

Geçtiğimiz günlerde İBB UKOME Toplantısı'nda bin 803 minibüs ve 322 taksi dolmuşun taksiye dönüştürülmesi kararlaştırıldı. 2023 yılının Ocak ayında hatlarından memnun olmayan şoförler başvuru yapabilecekler. Kura çekimi yapılacak. Yeni taksi hakkı kazanan şoförler, fazla ücret talep eder veya belirlenecek kıyafet standardına uymazsa, hakları iptal edilecek. Minibüsü taksiye dönüşen taksiler 3 yıl satılmayacak.

GÜVEN VE KONFOR NASIL SAĞLANACAK?

Minibüs taksilerin ücreti diğer taksilere oranla yüzde 30 daha fazla, minibüs taksiler daha konforlu ve güvenli ulaşım sağlıyor. Bunun yanı sıra 8+1 engelli rampalı araç yapısına sahip. Mevcut taksilere göre minibüs taksiler daha fazla yakıt harcıyor. Yeni araç ve şoförler için İstanbulluların lehine bazı taahhütler de getirildi. Taksilerde güvenlik bölmesi, bilgilendirme ekranı ile kamera ve araç takip sistemi zorunlu tutuluyor. Ayrıca İstanbul Kart Entegreli ve kredi kartı gibi farklı ödeme seçeneklerinin bulunacak Taksi sahipleri, belirlenen kurallara uymaları yönünde taahhüt imzalayacak. Şoförlere Ulaşım Mevzuatı, İstanbul Şehir Bilgisi, İletişim Eğitimi, Yabancı Dil, Navigasyon Okuma gibi eğitimler verilecek. Bunun yanında davranış, giyim konularında standart getirilecek.

Zorunlu Taahhütler ise şöyle:

Haksız kazanç sağlanması veya yolcu seçilmesi durumunda;

Birincide 30 gün süreyle ilgili izin belgesi askıya alınıyor.

İkincide 180 gün süreyle ilgili izin belgesi askıya alınıyor.

Üçüncüde dönüşümden elde edilen haklar iptal ediliyor.