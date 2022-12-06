Ruslar yetimhaneden çocuk kaçırdı! Dünyayı ayağa kaldıracak iddia

Ukrayna, Herson'daki yetimhanelerle ilgili dünya gündemine oturan bir iddia ortaya attı. Rusların işgal sırasında söz konusu yetimhanelerden en az bin çocuğu kaçırdığını öne süren Ukraynalı yetkililer, bölgede yaşayanların bir çok çocuğun kaçırılmasını ise engellediğini ifade etti.

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Ukraynalı yetkililer, Herson'daki yetimhanelerden en az bin çocuğun Ruslar tarafından kaçırıldığını, bölgede yaşayanların bir çok çocuğun kaçırılmasını ise önlediğini iddia etti.

Yüzlerce çocuk öksüz ve yetim kaldı

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarının başladığı 24 Şubat’tan bu yana yüzlerce çocuk öksüz ve yetim kaldı. Ukraynalılar, Rusların yetim çocukları Rus kültürüyle yetiştirmek için Rusya’ya ya da Rus kontrolündeki topraklara kaçırdığını iddia etti. Ukraynalı yerel yetkililere göre 8 ay Rus işgalinde kalan Herson’da en az bin çocuk okullardan ya da yetimhanelerden kaçırıldı. Bölgede yaşayanlar, bir çok çocuğun ise kaçırılmasının engellendiğini ifade etti.

Kaçırılma iddiaları nedeniyle Ukraynalılar çocukları korumak için harekete geçti. Herson’daki çocuk hastanesi personeli, 11 bebeğin yetimhanelere gönderilmesini engellemek için sağlık durumlarına ilişkin sahte kayıtlar tuttu. Hastanenin yoğun bakım bölümü başkanı Dr. Olga Pilyarska yaptığı açıklamada, “Çocukların hasta olduğuna ve nakledilemeyeceğine dair kasıtlı olarak yanlış bilgiler yazdık. (Rusların) bunu anlamasından korkmuştuk. Ancak ne pahasına olursa olsun çocukları kurtarmakta kararlıydık” dedi. Pilyarska, yetim bebeklere akciğer kanaması, havale, suni solunum ihtiyacı gibi raporlar yazıldığını söyledi.

Ruslardan saklamak için sahte belgeler düzenlendi

Herson’daki Stepanivka köyünde bulunan Sosyal ve Psikolojik Rehabilitasyon Merkezi müdürü Volodymyr Sahaidak da merkezdeki 52 çocuğu Ruslardan saklamak için sahte belgeler düzenlediğini ifade etti. Sahaidak merkezde kalan bazı çocukları çalışanların yanına yerleştirdiğini, bir çok çocuğun akrabalarının yanına gönderildiğini, büyük yaştaki çocukları ise kendi yanına aldığını kaydetti.



Rus yetkililer tarafından söz konusu iddialara ilişkin yapılan açıklamada, çocukların saldırılardan korunması amacıyla Rusya topraklarını götürüldüğü öne sürülmüştü. Rusya Dışişleri Bakanlığı, çocukların alıkonulduğuna ilişkin iddiaları yalanlarken, yapılan açıklamada yetkililerin ebeveynleri ölen çocukların akrabalarına ulaşmaya çalıştıkları belirtilmişti.

Rusya, Ukrayna’nın karşı saldırıları sonrası 9 Kasım’da Herson’dan çekileceğini açıklamış, 11 Kasım’da ise kentten tamamen çekilmişti.