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Uşak'ta vahşet! Oğluyla saldırıya uğrayan baba öldü

Uşak'ta vahşet! Oğluyla saldırıya uğrayan baba öldü

Uşak'ta, park halindeki otomobilinde oturan Ercan A. ile aracında yanındaki oğlu silahlı saldırıya uğradı. Husumetli olduğu kişinin kurşun yağmurunda yaralanan baba ve oğlu ağır yaralandı. Dün meydana gelen olayın ardından hastanede tedaviye alınan yaralılardan baba, bugün hayatını kaybetti

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Uşak'ta, dün oğluyla silahlı saldırıya uğrayan baba, hastanede hayatını kaybetti. Olay, Sivaslı ilçesi Atatürk Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde dün meydana geldi. Park halindeki otomobilde oturan Ercan A. ve aracın yanındaki oğlu E.A., Ercan A.'nın husumetlisi olduğu iddia edilen Z.Ö.'nün silahlı saldırısında ağır yaralandı. Yaralılar, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Baba kurtarılamadı

Ercan A., tedavi gördüğü hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayda yaralanan Ercan A.'nın oğlu E.A.'nın ise aynı hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Polislerce gözaltına alınan Z.Ö.'nün ifadesinde, aynı köyde yaşadıkları Ercan A. ile aralarında 2015 yılında ev ve arabasının yakılması nedeniyle husumet bulunduğunu söylediği belirtildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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