Mumları hazırlayın BEDAŞ uyardı! 16 ilçede 9 saat elektrik yok

BEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre; 7 Aralık Çarşamba günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde ve mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek.

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7 Aralık Çarşamba günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı zaman dilimlerinde elektrik kesintileri yaşanacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) gerçekleştirilen açıklamaya göre; İstanbul'da Esenyurt, Küçükçekmece, Bağcılar, Pendik ve Ümraniye olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak.

Kesinti yapılacak ilçe ve mahalleler şu şekilde:

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah 23 NİSAN, AFİFE, BEDRİYE, BEHLÜL, BOĞAÇHAN, DEMİRCAN, ERSOY, ESTERGON, KUŞDİLİ, NURÇİN, OFLAZ, SELMAN, TEPEÖREN, TÖRE, YUSUFELİ, ZÜLAL, ÖYKÜM, İKİZLER, ŞAHİKA sk bölgelerinde 07/12/2022 10:00:00 - 07/12/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah KURTULUŞ sk / YENİMAHALLE mah 1532., 1533., 1534., 1535., 1578., 1579. sk bölgelerinde 07/12/2022 09:00:00 - 07/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah DUMLUPINAR sk / ZAFER mah BAHARGÜLÜ, DUMLUPINAR, ÇINAR 1 sk bölgelerinde 07/12/2022 09:00:00 - 07/12/2022 10:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah SEDİR sk bölgelerinde 07/12/2022 14:00:00 - 07/12/2022 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ALİ DURAN sk bölgelerinde 07/12/2022 14:00:00 - 07/12/2022 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KURUÇEŞME mah FİDE, MUHTAR ABDULLAH, MUHTAR NURETTİN, YEŞİLPINAR, ÇAĞRI sk bölgelerinde 07/12/2022 09:00:00 - 07/12/2022 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KURUÇEŞME mah AKINCILARBAYIRI, GÜLÇİMEN, MUHTAR NURETTİN, YEŞİLPINAR, ÇAĞRI, ÖZEFE sk bölgelerinde 07/12/2022 09:00:00 - 07/12/2022 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KURUÇEŞME mah COŞKUNLAR, FİDE, MUHTAR ABDULLAH, MUHTAR ALİ RIZA, MUHTAR NURETTİN sk bölgelerinde 07/12/2022 09:00:00 - 07/12/2022 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KURUÇEŞME mah AKINCILAR ARALIĞI, BUĞDAY ÇIKMAZI, FİDE, MUHTAR ALİ RIZA, MUHTAR HÜSEYİN, ÇAĞRI sk bölgelerinde 07/12/2022 09:00:00 - 07/12/2022 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BEBEK mah BÜYÜKBEBEK DERESİ, SELVİLER, İNŞİRAH sk / ETİLER mah AYAZMA YOLU, BADE, BAHTİYAR, BEBEK YOKUŞU, DİLHAYAT, HÜRRİYET MÜCAHİTLERİ, HİLAL, SELVİLER sk / KÜLTÜR mah SELVİLER sk bölgelerinde 07/12/2022 09:00:00 - 07/12/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KÜLTÜR mah KARTAL, SEVİL, YAPRAK, İETT BLOKLARI YOLU sk bölgelerinde 07/12/2022 10:00:00 - 07/12/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KÜLTÜR mah AHMET ADNAN SAYGUN, ESEN, ESRA, SEKBANLAR, YAPRAK, İETT BLOKLARI YOLU sk / NİSBETİYE mah AHMET ADNAN SAYGUN sk bölgelerinde 07/12/2022 10:00:00 - 07/12/2022 11:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA mah KARATAVUK sk // BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-NİSBETİYE mah AYDIN, BİRLİK, FECRİ EBCİOĞLU, MÜDERRİS SALİH RÜŞTÜ BEY sk bölgelerinde 07/12/2022 15:00:00 - 07/12/2022 21:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 40., 44., 46., 8. sk bölgelerinde 07/12/2022 09:00:00 - 07/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-GÜMÜŞSUYU mah DÜNYA SAĞLIK, KUTLU, MUHTAR KAMİL, OSMANLI, PEMBE, SAĞIROĞLU, SIRASELVİLER, ÜLKER, İNÖNÜ sk bölgelerinde 07/12/2022 00:00:00 - 07/12/2022 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA mah AĞAÇ TULUMBA, DEMİRCİLER, ERİŞTECİ, GÜMRÜK, HALİL PAŞA, HAVYAR HAN İÇİ, KARANTİNA, KEMANKEŞ, KÖLEMEN, MALİYE, MANGIR, MUMHANE, NECATİBEY, RIHTIM, YEMİŞÇİ HASAN, ÇELEBİLER sk / MÜEYYETZADE mah KADEM, KEMERALTI sk bölgelerinde 07/12/2022 00:00:00 - 07/12/2022 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA mah KARATAVUK sk // BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-NİSBETİYE mah AYDIN, BİRLİK, FECRİ EBCİOĞLU, MÜDERRİS SALİH RÜŞTÜ BEY sk bölgelerinde 07/12/2022 15:00:00 - 07/12/2022 21:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah 2115., ADAK, ARIKAN, ASRIN, AZİZ, BASINKENT, BURÇİN, CUMHURİYET, D-100 KARAYOLU, DÜDEN 1, ECZACILAR, ERBİL, GENÇER, GÜLKAYNAK, GÜLNUR 1, GÜLİSTAN 3, GÜVERCİNLİK, HANDAN 1, KUDANLI, NAMDAR, PRİŞTİNELİLER, SEZEN AKSU, SUMRU, SİMA, TANSU, TAŞKIN, ULUS 1, YENİGÜL, İNCESU, İSTANBUL sk / KAMİLOBA mah GAZİ 1 sk // SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 208., 2089., 2107., 2113., 2114., 2116., 2117., 2118. sk bölgelerinde 07/12/2022 01:00:00 - 07/12/2022 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-İNCEĞİZ mah LOKMACIK ÇIKMAZI sk bölgelerinde 07/12/2022 09:00:00 - 07/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3050., 3137. sk bölgelerinde 07/12/2022 00:00:00 - 07/12/2022 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 117., MUHSİN YAZICIOĞLU sk bölgelerinde 07/12/2022 09:00:00 - 07/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AŞIK VEYSEL mah FIRAT, TALATPAŞA sk bölgelerinde 07/12/2022 09:00:00 - 07/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ZAFER mah 118., 136., 140., 155., 156., 157., 158. sk bölgelerinde 07/12/2022 09:00:00 - 07/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DEFTERDAR mah CEBECİBAŞI, GÜLDALI, MUHTAR ASIM NURYÜZ, NAMAZGAH sk bölgelerinde 07/12/2022 00:01:00 - 07/12/2022 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DEFTERDAR mah 3.ÇIRÇIR, CEBECİBAŞI, FETHİ ÇELEBİ, NAMAZGAH, OTAKÇIBAŞI sk bölgelerinde 07/12/2022 00:01:00 - 07/12/2022 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-KARADOLAP mah GÜNEY sk bölgelerinde 07/12/2022 00:05:00 - 07/12/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DEFTERDAR mah 1.OTAKÇILAR MESCİDİ ÇIKMAZI, 1.OTAKÇILAR ÇIKMAZI, 3.ÇIRÇIR, BOSTAN, CEBECİBAŞI, GÜLDALI, KIRIMİ ÇEŞME, MEŞATLIK, MUHTAR ASIM NURYÜZ, MUTLUGÜL, MÜEZZİN MEHMETBEY, NAMAZGAH, OTAKÇILAR, OTAKÇILAR MESCİDİ, SAVAKLAR, YENİ KÜŞAT sk bölgelerinde 07/12/2022 05:00:00 - 07/12/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah SEVCAN sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 750., 751., 755., 756., 756/1., 758/3., 758/4., 758/7., 758/8., 760., 760/1., 761., 761/1., 762., 763., 764., 765., 765/1., 766., 767., 768., 769., 773., 775., BARBAROS, GEBZELİ, OSMAN ÖZKÜÇÜK, İSTANBUL, ŞAKİR ZÜMRE sk / ŞEMSİPAŞA mah 30., 31., 55., 56., LÜTFÜ AYKAÇ, İSTANBUL, ŞAKİR ZÜMRE, ŞEHİT ALİ KÖSE sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2868. sk bölgelerinde 07/12/2022 09:00:00 - 07/12/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.PAPATYA, AÇELYA, BELEDİYE, HACI AHMET, IŞILDAR, YÜCEL, ÇAMGÜZELİ sk bölgelerinde 07/12/2022 10:00:00 - 07/12/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah SEVCAN sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 750., 751., 755., 756., 756/1., 758/3., 758/4., 758/7., 758/8., 760., 760/1., 761., 761/1., 762., 763., 764., 765., 765/1., 766., 767., 768., 769., 773., 775., BARBAROS, GEBZELİ, OSMAN ÖZKÜÇÜK, İSTANBUL, ŞAKİR ZÜMRE sk / ŞEMSİPAŞA mah 30., 31., 55., 56., LÜTFÜ AYKAÇ, İSTANBUL, ŞAKİR ZÜMRE, ŞEHİT ALİ KÖSE sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2868. sk bölgelerinde 07/12/2022 09:00:00 - 07/12/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1087., 1098., 1099., 1102., 1103., 1105., 1110., 1110/2., 1110/3., 1110/4. sk / KARADENİZ mah 1087., 1090., 1099., 1103., 1103/1., 1103/2., 1103/3., 1103/4., 1103/5., 1103/6., 1104., 1104/1., 1105., 1110., GENERAL ALDOĞAN sk bölgelerinde 07/12/2022 10:00:00 - 07/12/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HARMANTEPE mah ASLAN, CEMRE, DERMAN, DOĞU, EBRAR ÇIKMAZI, ERBAP, ERDEK, EVLEK, GÖKSEL, GÜLGONCASI, GÜZELDERE, HAMİT, KESİKLER, KURTULUŞ, KİBAR, SARAY, TALATPAŞA, TAN, ÇELENK, ÇİFTÇİ, ÖKTEN, ÖKTEN ÇIKMAZI, ÖZGEN, ŞİRAZ sk / YAHYA KEMAL mah CEMRE, DİNÇ, GÜZİDE, KONYA, TALATPAŞA, TAN, UÇKU, ŞENKAL sk bölgelerinde 07/12/2022 09:00:00 - 07/12/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah TABYA sk bölgelerinde 07/12/2022 10:00:00 - 07/12/2022 14:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-REŞİTPAŞA mah KATAR sk bölgelerinde 07/12/2022 09:00:00 - 07/12/2022 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-TARABYA mah AYDINEVLER BOSTAN, AYDINEVLER GÜL, ORDULULAR, TARABYA BAYIRI, YILMAZ., ŞENEVLER sk bölgelerinde 07/12/2022 09:00:00 - 07/12/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-TARABYA mah AYDINEVLER BOSTAN, AYDINEVLER YILDIRIM, AYDINEVLER YILDIRIM ÇIKMAZI, BAYINDIR ÇIKMAZI, MACİTBEY, ORDULULAR, SARIÇAM, TEKİNKAYA ÇIKMAZI, TÜRKBEY ÇIKMAZI, ŞİMŞEK sk bölgelerinde 07/12/2022 09:00:00 - 07/12/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah KEMERBURGAZ sk bölgelerinde 07/12/2022 10:00:00 - 07/12/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah KEMERBURGAZ sk bölgelerinde 07/12/2022 10:00:00 - 07/12/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BEKİRLİ mah AKINCIK, AYVAZ, BAHÇEDERE, CAMİ KUYUSU, GECEKUŞU, KURU, SEVER, TALİP ÇIKMAZI, TERSANE, UMUÇ, ÇAKILLI, ÇAKIRBEY ÇIKMAZI, ÇATALCA, ÜNLÜ ÇIKMAZI, İNCİRLİ sk bölgelerinde 07/12/2022 09:00:00 - 07/12/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce -YENİ mah mehmet silivri caddesi bölgelerinde 07/12/2022 09:00:00 - 07/12/2022 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah AKDENİZ, ALİ RIFAT ÇAĞATAY, DEMİRYURT, ELA, ERTUĞRULBEY, GÜREŞ, KARADENİZ, KARAOSMAN, KOCATEPE, MELTEM, PALA, RÜYAM, SAAT, ÇALIŞKAN sk bölgelerinde 07/12/2022 09:00:00 - 07/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah AKDENİZ, ALİ RIFAT ÇAĞATAY, HARMAN, KARADENİZ, KARÇİÇEĞİ, MAHİNUR, YELPAZE, YUNUS NADİ, İPEK, ŞEHİT MUSTAFA ÇEBİ sk bölgelerinde 07/12/2022 09:00:00 - 07/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah AKDENİZ, ALTINORDU, ALİ RIFAT ÇAĞATAY, KARADENİZ sk bölgelerinde 07/12/2022 09:00:00 - 07/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce -YENİ mah gürpınar sk bölgelerinde 07/12/2022 11:00:00 - 07/12/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah ITRİ sk bölgelerinde 07/12/2022 14:00:00 - 07/12/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MERKEZ mah KAZIM ORBAY sk bölgelerinde 07/12/2022 00:00:00 - 07/12/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MERKEZ mah FERİKÖY FIRIN sk bölgelerinde 07/12/2022 00:00:00 - 07/12/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HARBİYE mah ABDİ İPEKÇİ sk bölgelerinde 07/12/2022 00:00:00 - 07/12/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2364., 2364/1., 2364/2., 2364/3., 2364/4., 2390/1., 2390/2., 2391/1., 2391/2., 2393., 2425., 2425/1., 2425/2., 2425/3., MİMAR SİNAN, ŞEHİT EYÜP GÖNEN sk / UĞUR MUMCU mah 2364. sk bölgelerinde 07/12/2022 00:05:00 - 07/12/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YAYLA mah YAYLA sk bölgelerinde 07/12/2022 09:30:00 - 07/12/2022 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1328/1., 1328/2., 1407., 1614., 1618., 1618/1., 1619., 1619/1., 1619/2., 1620., ADEM YAVUZ, LÜTFİ AYKAÇ, ŞEHİT MURAT CELEP sk bölgelerinde 07/12/2022 10:00:00 - 07/12/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2106., 2107., ESKİ EDİRNE ASFALTI, MUHSİN YAZICIOĞLU sk / UĞUR MUMCU mah 2107., ESKİ EDİRNE ASFALTI, MUHSİN YAZICIOĞLU sk bölgelerinde 07/12/2022 12:00:00 - 07/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.