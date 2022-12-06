İhracatçılardan asgari ücret çıkışı TİM Başkanı rakam verdi 'rekabetçiliğimizi kaybederiz' dedi

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücrete ilişkin beklentisini açıkladı. Gültepe, "2023 yılında eğer üretici ve ihracatçı 500-600 dolar (9 bin 315-11 bin 178 lira) gibi rakamlarla karşılaşırsa rekabetçiliğimizi çok daha fazla kaybederiz" dedi.

Abone ol

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücretle ilgili açıklama yaptı.

Gültepe, komisyonun çalışmalarını sürdürdüğünü hatırlatarak, şunları söyledi:

"Her iki tarafın da memnun olacağı bir sonucun çıkmasını umuyoruz. Enflasyonun yüksek olduğu yerlerde beklenti de yüksek oluyor. 2022 yılında bunu yaşadık. Ocak ve temmuzda iki zam verildi. Fiyat verenler ve satanlar çok hassas olmalı. Vererek ve fiyatları yükselterek bir yere gidemeyiz. Kurun da enflasyon kadar artması gerektiğini düşünüyoruz. Enflasyon artarken kur aynı kalırsa Türkiye rekabetçiliğini kaybeder. Mevcut pazarlarda aşağı doğru bir gerileme başlar. Asgari ücrette 2023 yılında eğer üretici ve ihracatçı 500-600 dolar (9 bin 315-11 bin 178 lira) gibi rakamlarla karşılaşırsa rekabetçiliğimizi çok daha fazla kaybederiz. 2023 yılında ortaya koyduğumuz 275 milyar dolar ihracat hedefimizi yakalama şansımız kalmaz."

İhracat 252 milyar doları bulacak

2022 son çeyreği ve 2023 yılının ilk çeyreğinin zor geçebileceğini aktaran Gültepe, "Bizim hedefimiz 2023 yılında ilk 6 ayında olmasa bile ikinci 6 altı ayında Türkiye ihracatını yüzde 10 büyütmek. 2022 yılı başında ortaya konulan 250 milyar dolarlık hedefine Türkiye Cumhuriyeti ihracatçısı olarak ulaştık. 12 aylık ihracatın 252 milyar dolar civarında olacağını tahmin ediyoruz" diye konuştu.

Resesyon tehdidinin arttığını vurgulayan Gültepe, Kuzey ve Güney Amerika'yı hedef pazarlar haline getirdiklerini, mevcut pazarları yukarıya doğru çıkarmak için çalışacaklarını ifade etti.

10 aylık parite etkisi 12 milyar dolar

Gültepe, parite değişiminden dolayı ihracatçının ciddi zorluklar yaşadığını anlatarak şunları kaydetti: "2021 euro dolar paritesi ortalamasının 1,15 civarında olduğunu biliyoruz. 2022 yılında parite gittikçe aşağıya düştü. Parite değişiminin Türkiye'nin ihracatına etkisi 10 ayda 12 milyar dolar oldu. Aslında şu anda biz 264- 265 milyar doları konuşan bir Türkiye'den bahsedecektik. Kayıpla beraber rekabetçiliğimiz düştü. Euronun dolara karşı değer kazanması bizi diğer ülkelere göre daha avantajlı hale getirir."