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İki çocuk idam edildi! Suçları film izleyip arkadaşlarına izlettirmek

İki çocuk idam edildi! Suçları film izleyip arkadaşlarına izlettirmek

KUZEY Kore diktarörü Kim Joung-Un bunu da yaptı. 2 lise öğrencisi, bir Güney Kore filmi izleyip arkadaşları arasında dağıttıkları için kurşuna dizilerek idam edildi.

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Güney Kore dizilerinin izlenilmesi veya paylaşılmasının suç sayıldığı, dünyanın en dışa kapalı ülkesi olarak bilinen Kuzey Kore'de 2 lise öğrencisi, Güney Kore filmi izleyip arkadaşları arasında yaydıkları gerekçesiyle kurşuna dizilerek idam edildi.

Independent'ta yer alan habere göre, Çin sınırına yakın Hyesan bölgesindeki gençler, ekim ayının başlarında, birçok Güney Kore ve ABD dizisi ve filmi izledi ve ardından da bunu diğer öğrencilerle paylaştı.

Özgür Asya Radyosu'nun infazları izlemeye zorlandığı belirtilen iki kişiye dayandırdığı haberine göre, yakalanan 3 genç Güney Kore filmlerini izleyip dağıttığı için kurşuna dizerek idam etti.

Öldürülen gençlerin 16 ve 17 yaşlarında olduğu kaydedildi.

İnfazı izlemeye zorlanan iki kişiden biri verdiği demeçte, "İki genç halkın önüne çıkarılarak hemen kurşuna dizildiler" dedi.

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