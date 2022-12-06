Milyonların beklediği haber! 1 Ocak'tan sonra yüzde 50 zamlanacak

EYT ne zaman çıkacak? sorusu milyonlarca kişinin gündemini meşgul ederken düzenlemesinin kısa bir süre içerisinde Meclis'e gelmesi bekleniyor. EYT ile ilgili araştırmalar sürerken çalışan kişilerin emekli olması durumunda kıdem tazminatı nasıl olacak, emekli olanlar yeniden çalışabilecek mi? İşte milyonların merak ettiği detaylar...

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EYT çalışmaları ile ilgili açıklanan her yeni gelişme vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. EYT ne zaman çıkacak? sorusu milyonlarca kişinin gündemini meşgul ederken, yeni yılda emekli olan kişilerin kıdem tazminatının asgari ücret oranında artması bekleniyor. İşte EYT düzenlemesi ve Kıdem tazminatıyla ilgili haberi detayı...

Hükümet, EYT konusunda iş dünyasının kıdem tazminatı yükü için Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletli kredi çalışmasına başlandığını duyurmuştu.

Kıdem tazminatına düzenleme gelebilir

Yeni yılda asgari ücrete yapılacak zamla birlikte, işletmelerin kıdem tazminatı maliyetini yüzde 50 oranında arttırması bekleniyor.

Uzmanlar kıdem tazminatıyla ilgili düzenleme yapılabileceği görüşünde.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman, konuya ilişkin TRT Haber'e yaptığı değerlendirmelerde şunları kaydetti;

Bir kişi çalışmaya devam ederken emekli olamaz. Emekli olabilmesi için iş yerinden istifa etmesi gerekir. Emekliliğe bağlı olarak istifa eden herkes kıdem tazminatı alma hakkına sahiptir. Ayrıca içeride birikmiş ücretleri varsa yıllık izin gibi haklarını da alarak işten ayrılabilirler. Sadece ihbar tazminatı alamazlar.

"2023’te yüzde 50’ye yakın artış gösterebilir."

Eğer yüzde 50'ye yakın bir zam gelirse 2023’teki kazanca göre kıdem tazminatı alacağından belki de işverenin ödeyeceği kıdem tazminatı tutarı da 2023’te yüzde 50’ye yakın artış gösterebilir.

Belki burada kıdem tazminatıyla ilgili birtakım kolaylıklar, işte devletin ya da İŞKUR'un desteğiyle burada belki kıdem tazminatının vadeye bölünmesi, işçi ve işverenin eğer mutabık kalması durumunda. Bir kolay ödeme koşulu söz konusu olabilir.

Emekli olanlar yeniden çalışabilir mi?

Yine çalışmaya da devam edebilir. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre emekli sigortalı çalışan diye bir hüküm var. Yani kişi emekli olduktan sonra da çalışmaya devam edebilir. İşveren kalifiye personeli o an itibariyle emekli olsa da ha yeniden bir dahaki ay başı itibariyle sigortalı olarak işe alabilir.