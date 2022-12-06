İktidar ve muhalefeti bir araya getiren platform: gazeteoku.com

Başta köşe yazarları olmak üzere gündemi kaçırmak istemeyen kişilerin ortak noktası gazeteoku.com. Bu site ile her düşüncede yazarları hem okuyup hem dinleyebilirsiniz.

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Hemen hemen herkes köşe yazarlarının kaleme aldığı yazıları okumak ister ancak bunun için yeterince zamanı yoktur. Gerek muhalefete yakın gazeteciler, gerek iktidara yakın gazetecilerin tamamını bünyesinde barındıran gazeteoku.com sitesi, dilediğiniz yazarı hem okuma, hem de dinleme imkanı sunuyor.

Üstelik gazeteoku.com sayesinde tüm gazetelerin manşetlerini okuyabildiğiniz gibi günün öne çıkan haberlerini de anında sıcağı sıcağına takip edebilirsiniz.

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