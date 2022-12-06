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İçişleri duyurdu PKK'nın sözde eğitim kampları imha edildi

İçişleri duyurdu PKK'nın sözde eğitim kampları imha edildi

İçişleri Bakanlığı, ‘Eren Abluka Sonbahar-Kış 13 Operasyonu’ çerçevesinde tespit edilen 14 sığınak ile PKK terör örgütünün sözde el yapımı patlayıcı eğitim kampının imha edildiğini duyurdu.

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İçişleri Bakanlığınca Tunceli’de sürdürülen ‘Eren Abluka-Sonbahar-Kış-13 Operasyonu’ çerçevesinde, Ovacık ilçesi kırsalında nokta istihbarata dayalı gerçekleştirilen operasyonda 14 sığınak tespit edildi. Operasyonda, Merkez ilçe Bali Deresi bölgesinde PKK terör örgütünün büyük şehirlerde bombalı eylem yapmak üzere eleman yetiştirdiği sözde EYP eğitim kampı da imha edildi.

Öte yandan, Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca Tunceli Merkez-Bali Deresi ile Ovacık Aslıca kırsalında icra edilen iki ayrı operasyonda PKK terör örgütüne ait, kullanılmaya hazır halde 807 adet el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Çok sayıda malzeme ele geçirildi

PKK terör örgütüne ait bir adet sözde EYP yapım eğitim kampı ve 14 sığınak içerisinde toplam 807 adet hazırlanmış EYP düzeneği, 150 adet EYP yapımında kullanılan entegre, 350 metre kablo, 3 adet telsiz, 45 adet tüp, 3 adet akü, 65 adet pil, 1 adet ampermetre ve 75 adet yaşam malzemesi ele geçirildi.

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