Meclis'te yine kavga çıktı! AK Parti ve İYİ Partili milletvekilleri yumruklaştı...

TBMM dün gece kavgalarla kapanmıştı, bugün yine aynı görüntüler tekrarlandı. Meclis Genel Kurulu'nda İYİ Partili milletvekilleriyle AK Partili milletvekilleri yumruklaştı... İYİ Parti milletvekili hastaneye kaldırıldı. Kalp sorunu olan Örs'ün yoğun bakıma kaldırıldığı belirtiliyor...

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Meclis bütçe görüşmelerinde yine kavga yine aynı manzara yaşandı. TBMM, Adalet ve Spor Bakanlığı bütçe görüşmelerinde İYİ Partili vekiller konuşması sırasında kavga yaşandı. İYİ Parti'den son konuşmacı olarak kürsüye İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz çıktı. Beyaz konuşmasına başlamadan önce AK Parti'nin ön sıralarında oturan AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş ile İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar laf attılar.

Başkanvekili 10 dakika ara verdi

Beyaz ile AK Partili vekillerin sözlü atışması sürürken oturumu yöneten TBMM Başkanvekili Haydar Akar, “Lütfen, hatibe söz verdim, konuşmasını yapsın” diye uyardı. Vekillerin atışması devam edince Akar kızdı ve “Birleşime 10 dakika ara veriyorum” dedi.

Yumruğu attı, yere düştü

Arada tansiyon yükseldi. AK Parti ve İYİ Partili vekiller, kürsü önünde toplandılar. AK Partili Zafer Işık ile İYİ Partili Hüseyin Örs arasında arbede çıktı. Işık, yüzük olan sağ eliyle Örs'e vurdu. Merdivenlerin olduğu bölümde yumruk atan AK Partili Işık, dengesini kaybederek yere düştü.

Işık'la birlikte kavgaya karışan AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer'in de yere düştüğü görüldü. İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş ise AK Partili Işık'ın burnunu sıktı.

Önce revire sonra hastaneye götürüldü

İdari Amirleri ile CHP'li vekiller kavganın daha da büyümesini engellediler. Yumruklu darbe alan İYİ Partili Hüseyin Örs, revire götürüldü. Kafasında şişlik olduğu öğrenilen Örs'in belinde incinme olduğu için MR çekilmesi istendi. Ardından da İYİ Partili vekil ambulansla Güven Hastanesi'ne götürüldü.

Yoğun bakıma alındı kalp pili değişecek

İlk müdahalesinin ardından kalp problemi olan İYİ Parti Milletvekili Hüseyin Örs yoğun bakıma kaldırıldı. Örs'ün kalp pili olduğu, kavgadan dolayı ritim bozukluğu oluştuğu öğrenildi. Örs'ün bir gün yoğun bakımda tedavi altında kalması beklenirken, kalp pilinin değiştirileceği bildirildi.

Meclis'i tekrar açarken vekilleri uyardı: Zül sayıyorum TBMM Başkanvekili Haydar Akar, oturumu yeniden açtığında milletvekillerini uyararak, “Bütün milletvekillerinden gazi Meclis’in usulüne, ona yakışır şekilde hareket etmelerini rica ediyorum. Meclis’te söz atma vardır ama konuşmacının intizamını bozacak şekilde laf atmaların doğru olmadığını düşünüyorum. Milletvekili arkadaşlarımı uyarmayı da kendime zül sayıyorum” dedi.

Fahrettin Yokuş kavgayı anlattı

İyi Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş kavgaya ilişkin olarak, “Alpay Özalan ile Zafer Işık üzerimize geldi. Işık, Hüseyin Bey’e yumruk attı. Hüseyin Bey’in kaşı açıldı yumruktan dolayı. Elinde bir cisim mi vardı, yüzük mü vardı? Herhalde bir şey vardı. AK Parti artık seçim yaklaştıkça, Genel Başkanları nasıl her yerde kendilerinden olmayanlara hakaret ediyor ve saldırıyorsa, şimdi burada da vekillere saldırıyor” diye konuştu.

Dün TBMM Genel Kurulu'nda bunlar yaşanmıştı...

Geçtiğimiz gün de, yine bütçe görüşmelerinde kürsüye çıkan AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasına tepki göstermişti. Bu sırada iki taraf arasında gergin anlar yaşanmıştı.