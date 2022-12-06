AK Partili vekilin yumruk attığı İYİ Partili vekil elektroşokla hayata döndü! 'Kaybediyorduk...

TBMM Genel Kurulu'nda çıkan kavgada AK Parti Milletvekili Zafer Işık'ın yumruk attığı İYİ Parti Milletvekili Hüseyin Örs'le ilgili şok eden bilgiler geliyor. Hastanede yoğun bakımda olan Örs'ün elektroşokla hayata döndürüldüğü açıklandı. Hayati tehlikesi sürüyor...

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TBMM bütçe görüşmelerinde çıkan kavgada AK Parti Milletvekili Zafer Işık, İYİ Partili Hüseyin Örs'e yumruk attı. Işık kendisi de yere düşerken, hastaneye kaldırılan Örs'ün hayati tehlikesi olduğu ve yoğun bakımda tedavi altında tutulduğu öğrenildi. İYİ Partili vekiller hastane önünde açıklama yaptı. Aylin Cesur, "Vekilimizin kalbi elektro şok ile çalıştırıldı. Yapılan müdahaleyle kalp ritmi geri döndürüldü, ölümden döndü, kaybediyorduk'" dedi.

Yoğun bakımda tedavi altında

TBMM bütçe görüşmelerinde, AK Partili' ve İYİ Partili vekiller yumruk yumruğa kavga etti. AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'e yumruk attı. Örs, ambulansla Güven Hastanesi'ne kaldırılarak burada yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

Duran kalbi elektroşokla çalıştırıldı

Örs'ün kaldırıldığı hastane önüne giden İYİ Partili milletvekilleri açıklama yaptı. İYİ Parti Milletvekili Ayli Cesur, şunları söyledi: "Saldırı sonrası vekilimizin durumunun iyi olmadığını gözlemledik. Ben kendisini revire götürdüm. Revirdeki arkadaşlardan kendisine geçen sene pil takıldığı için EKG çekmelerini rica ettik. EKG'si çekildiğinde EKG'de kalbin durma aşamasından bir önceki aşama olan kalbin ritminin bozulduğunu gördük.

Hayati tehlikesi devam ediyor

"Derhal ambulansla Güven Hastanesi'ne getirmeye karar verdik. Gelirken de Güven Hastanesi'ndeki arayarak kardiyoloji hocalarının hazır olmalarını rica ettik. Onlara da teşekkür ediyoruz. Yapılan müdahale halk arasında kalp geri döndürülmesidir, kardiyo şok tedavisidir."

Milletvekili yoğun bakımda uyutuluyor

"Çok önemli bir hadisedir. Çok kısa zamanda yapmazsanız hastayı kaybedersiniz. Buna olumlu cevap verdi. Hayati tehlikesi devam ettiği için yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. İnşallah böyle olaylar tekrarlanmaz Uyutuluyor kendisi." dedi.