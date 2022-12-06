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Uğur Dündar ekranlara dönüyor

Uğur Dündar ekranlara dönüyor

Tecrübeli Gazeteci Uğur Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeniden ekranlara döneceğinin müjdesini sevenlerine verdi

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1992 yılında Arena serüvenine başlayan tecrübeli gazeteci Uğur Dündar, sosyal medya hesabından sevenlerini heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu. Uğur Dündar, TV100 ekranlarında her Cumartesi "Haftanın Panoraması" isimli programın sunacağını söyledi.

Dündar yeniden ekranlara çıkacağının müjdesini verirken yaptığı paylaşımlar şu ifadeleri kullandı:

Bana "Sizi ekranlarda görmek istiyoruz" diyen dostlara güzel bir haberim var: 7 Ocak Cumartesi akşamından itibaren her Cumartesi "Uğur Dündar'la Haftanın Panoraması" programıyla TV 100'deyim.

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