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Sacha Boey'e için sıraya girdiler! Galatasaray'ın yıldızına 3 talip birden!

Sacha Boey'e için sıraya girdiler! Galatasaray'ın yıldızına 3 talip birden!

Galatasaray’da son dönemde formuyla göz dolduran Sacha Boey’e Almanya'dan 2, İngiltere'den de 1 talip çıktı. 3 kulübün de ara transfer döneminde sarı-kırmızılıların kapısını çalacağı öğrenildi.

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Sezon başı kadro planlamasında düşünülmeyen ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Sacha Boey'a teklifler gelmeye devam ediyor.

Frankfurt, Wolfsburg ve Crystal Palace istiyor
Fransız basını, Eintracht Frankfurt, Wofsburg ve Crystal Palace Sacha Boey'un ilgisini duyurdu.

Haberde, Okan Buruk'un vazgeçilmezi haline gelen Sacha Boey için Galatasaray'ın sözleşme uzatmak istediği de aktarıldı.

Kamerun asıllı Fransız savunma oyuncusu bu sezon Galatasaray formasıyla 13 karşılaşmada süre aldı ve 1 asist performansı gösterdi.

Sözleşmesi 2025'te sona erecek
Sacha Boey'un sarı kırmızılılarla 30 Haziran 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 22 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro...

22 yaşındaki Kamerun asıllı Fransız futbolcu, Avrupa'nın en değerli 10 ligi baz alındığında maç başına en fazla ikili mücadele kazanan bek oyuncuları arasında.

Dünya Kupası öncesi Kamerun'dan teklif alan Boey henüz milli takım tercihini yapmadı.

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