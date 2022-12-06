Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon açıklaması 'ellerinde 4 silah kaldı' deyip açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün açıklanan enflasyon rakamlarına ilişkin "Şubat ayından itibaren kontrolü daha kolay ve daha makul bir yere gelecektir" dedi. Türkiye'yi dize getiremeyenlerin ekonomi kozunu oynamaya başladığını belirten Erdoğan, "Zaten şu andaki gidişte ellerinde 4 silah. Eğer başarabilirse. Ekonomi, diplomasi, mülteci sorunu ve Erdoğan'ı nasıl indiririz. Erdoğan fani ya, bugün varız, yarın yokuz. Herkes ne yaptığına ne yapacağına baksın." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Kurulu'nda konuştu. İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

"İktidara geldiğimiz günden beri tüm kesimlerin hassasiyetini dikkate alan politika izlemeye dikkat ettik. Çalışma hayatını tüm taraflarıyla dinledik, adalet ve hakkaniyeti elden bırakmadan orta yolu bulmaya gayret gösterdik. Asgari ücrette işverenlerle anlayış içinde hareket ettik.

"Türkiye dünyada büyüyen ülkeler sırasında ilk 3-5 arasında yerini alıyor"

İş dünyasındakiler de müsterih olsunlar. Ekonomik tetikçilere karşı verdiğimiz mücadele asla boşa gitmemiştir. 20 yıl önce doğunun halini düşünün. Terörden aman alabiliyor muyduk? Yatırımlar var mıydı? Yok. Şimdi doğuda güneydoğuda yatırımlarımız devam ediyor. Oralarda istihdam yatırımla beraber ne yaptı, arttı. Üretim, ihracat arttı. Cari fazla yoluyla da büyüme başladı. Türkiye dünyada büyüyen ülkeler sırasında ilk 3-5 arasında yerini alıyor.

"Enflasyon makul bir yere gelecektir"

Sebeplerini bildiğimiz sıkıntıların sonuçlarını hafifletmek, ardından da tamamen ortadan kaldırmak için yoğun çalışma içindeyiz. Dün açıklanan enflasyon iyileşmenin başladığını gösteriyor. Önümüzdeki şubat ayından itibaren kontrolü daha kolay ve daha makul bir yere gelecektir.

Türkiye'yi dize getiremeyenler son olarak ekonomi kozunu oynamaya başladılar.

Ellerinde 4 silah

Sınır ötesi harekatlardan üretimi ve istihdamı destekleyecek sosyal dengeyi koruyacak kapsamlı oyunlara rağmen pek çok önemli adımlar attık. Zaten şu andaki gidişte ellerinde 4 silah. Eğer başarabilirse. Ekonomi, diplomasi, mülteci sorunu ve Erdoğan'ı nasıl indiririz. Erdoğan fani ya, bugün varız, yarın yokuz. Herkes ne yaptığına ne yapacağına baksın.

"Düşmanlarımız hadlerini bilecek"

Dostlarımızı artıracağız, düşmanlarımız hadlerini bilecek. Bekamızla ilgili tehdit gördüğümüzde kimsenin beklemediği zaferler elde etme kabiliyetine sahibiz.

Suriye'de terörle mücadele

Terör Suriye'nin kuzeyinden kaynaklanıyorsa biz onları içeri sokarak değil kaynağında bitiriyoruz. Kobani bitti, İdlib'de gereken tedbirleri aldık, almaya devam edeceğiz. Türkiye yeni bir şahlanış içine girmiştir ve bu şahlanışımız devam edecektir.

Asgari ücret açıklaması

Asgari ücret gibi konularda işveren ve devlet olarak gereken fedakarlıkları yaparak çalışanların refahını ne kadar iyi korursak ortak hedeflere ulaşabiliriz. Masada bu konularımız var, süratle bitireceğiz.