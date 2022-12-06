İYİ Parti'ye yeni katılım! Kulüp başkanına rozetini Meral Akşener taktı

İYİ Parti'ye katılımlar sürüyor. Eski Malatyaspor Başkanı ve İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçılar Birliği Başkanı Hikmet Tanrıverdi, İYİ Parti’ye katıldı. Rozetini Meral Akşener taktıb

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Eski Malatyaspor Kulübü ve İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçılar Birliği Başkanı Hikmet Tanrıverdi, İYİ Parti'ye katıldı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Genel Merkez'de Hikmet Tanrıverdi'nin rozetini taktı.

İYİ Parti’ye geçtiğimiz haftalarda AK Parti'den ve milletvekilliğinden istifa eden Ahmet Eşref Fakıbaba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski doktoru ve 22'nci Dönem AK Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez ve AK Parti MKYK Üyesi Orhan Miroğlu'nun yeğeni ve inşaat mühendisi Baver Miroğlu katılmıştı.