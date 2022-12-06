İmam camide başka bir kadınla basıldı! Müftü, 'dini nikahları var mı araştırıyoruz' dedi

KARABÜK Sipahiler Köyü İmamı Yusuf Ziya S., namaz saatinin dışında caminin içinde bulunan imam odasında eşi tarafından başka bir kadınla çıplak halde basıldı. İmam'ın kayınpederi Yeniden Refah Partisi Yozgat İl Başkanı Nihat Kayhan, en az imamın yaptığı kadar başka büyük bir skandalı daha açıkladı... Kayhan'ın Karabük Müftüsü'yle ilgili anlattıkları ağızları açık bıraktı...

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KARABÜK Sipahiler Köyü İmamı Yusuf Ziya S., namaz saatinin dışında caminin içinde bulunan imam odasında eşi tarafından başka bir kadınla çıplak halde basıldı. İmamın kayınpederi Yeniden Refah Partisi Yozgat İl Başkanı Nihat Kayhan, Karabük Müftüsü Ercan Aksu'ya gidip durumu anlattı. Ancak Müftü Ercan'ın verdiği cevapla büyük bir şok yaşadı. İşte Saygı Öztürk'ün savcılığa yapılan suç duyurusu dilekçesinden yazdığı müftü hakkındaki o suçlamalar...

Dini nikahlı eşi mi diye bakıyoruz!

İmam Yusuf Ziya S.’nin Yozgat Yeniden Refah Partisi (YRP) İl Başkanı olan kayınbabası Nihat Kayhan, söz konusu durumu Karabük Müftüsü Ercan Aksu'ya anlattı. Ancak kayınbaba Kayhan müftüden, “Kendisine camide birlikte olduğu kadının dini nikahlı eşi olup olmadığını, eğer dini nikahlı ise nikahını kinim kıydığını, şahitlerini göstermesini söyleyeceğiz. Eğer bunları da geçerse görevine iade edeceğiz” yanıtını aldı.

Müftü olayın üstünü örtecek!

Bunun üzerine Kayhan, Karabük Müftüsü Ercan Aksu hakkında, “Görevini kötüye kullanmak, görevi ihmal, şüpheliyi korumak” iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Kayhan dilekçesinde müftünün kendisine verdiği yanıtı belirterek, “Bu olayın Diyanet İşleri Başkanlığı'na bildirmediğini, müfettiş istemediğini, dosyayı bu şekilde örtbas edeceğini kendisinin beyanlarıyla kanaat getirdim. Yapmış olduğu açıklamalarla da benim şüphelerimi arttırdı. Bu kişinin cezalandırılması ve görev aldığı kuruma ihbarda bulunulmasını arz ederim” diye yazdı.

Müftü kendini nasıl savundu?

Karabük Müftüsü Ercan Aksu ise yaşananlara ilişkin şunları söyledi: “Bize ulaşır ulaşmaz işi Valimizle görüşüp, işin bir an önce sonuçlandırılması için murakıp görevlendirdik. Ancak, iddia tarafı, soruşturmanın yerelde yapılmamasını, imamın korunacağını gerekçe gösterip Diyanet'ten müfettiş istenmesini talep etti. Evli olan görevlimizin, camide bir kadınla birlikte olduğu iddia edilmektedir."

Din adamıyım, müftüyüm

"Kızın babası gelip endişesini ifade etti. Endişe etmemesini, müftü olarak en ince detayına kadar konuyu inceleyeceğimizi söyledim. Olayın her safhasını en ince detayına kadar takip ediyorum. Din adamıyım, müftüyüm. Böyle bir işe asla fırsat vermeyiz."

"Nitekim, Diyanet İşleri Başkanlığı'mız da olaya el koydu ve soruşturmaya hafta içinde başlanacak. Sözleşmeli olduğu için imamı açığa alamadık, sadece din hizmetlerinden çektik.”