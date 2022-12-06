Bugün Nar alıp hemen başlayın! Her gün bir tane nar yiyince vücudunuzda bakın neler oluyor
Nar faydaları diğer besinlere göre sıra dışı olan bir ürün. Her gün bir tane nar yediğinizde vücudunuzda mucize etkileri oluyor. Doğal kalp ilacı olarak nitelen narın suyundan çiçeğine, kabuğundan posasına kadar her yeri faydalı. Tansiyon, şeker hastalığı, kanser, kabızlık, soğuk algınlığı, kansızlık dahil narın hastalıklar üzerinde inanılmaz etkileri var. Doktorların en kıymetli besin saydığı nar bakın her gün yenildiğinde nelere sebep oluyor...
Nar tarih boyunca güç, kuvvet, üretkenlik ve yenilmezliğin sembolü olmuş bir besin. Nar bu şöhreti boşuna elde etmemiş. Narın faydaları yüzyıllar boyunca fark edilmiş ve onu mucize besinler sıralamasında en üstlere taşımış. Kabuğundan çekirdeğine, suyundan arasındaki koruyu perdelerine kadar nar , en güçlü antioksidana sahip bir meyve. Narın doğal bir kalp ilacı olarak nitelenirken, çekirdekleri gençlik iksiri, kabuğu kanser önleyici, narın çiceği ise şeker hastalığının devasına sahiptir. İşte böylesine şifalı olan nardan her gün bir tane tükettiğinizde bakın vücudunuzda neler oluyor...
İslam dininde kutsal olarak değerlendirilen nar Anadolu kültürleri de dahil olmak üzere pek çok kültürde doğurganlığı ve bereketi simgelemiştir. Güç ve kuvvetin deposu olarak görülen nar vücuda sayısız şifa sunuyor. Bu şifalardan en kıymetlisi ise kalp ve damar sağlığıyla ilgili. Damarlar içinde yıllar içinde tıkanmaya sebep olan plakalar birikir. Bu plakalar kalp krizi ve felcin en temel sebebidir. İşte her gün bir nar yediğinizde damarlardaki bu plakalar temizleniyor.
Nar doğal kalp ilacı
Nar için doktorlar doğal kalp ilacı diyor. Bunun sebebi narın kalp ve damar hastalıklarına karşı önemli bir koruma kalkanı sağlıyor olması. Kan dolaşımını hızlandıran nar, dokulara yeterli miktarda kan ve oksijenin ulaştırılmasını sağlar, kalp krizine karşı korur. Her gün bir nar tüketen kişilerde kalp krizi riski önemli oranda düşer.
Nar kötü kolestrolu bitiriyor
Narın kolesterol düşürücü etkisi de bulunmaktadır. Kolesterol ve yağ birikmesi, kalp hastalığının yaygın nedenlerinden biridir. Nar damarları tıkayan "kötü" kolesterolü düşürmeye yardımcı olabilir. Her gün bir nar yediğinizde vücudunuzdaki "iyi" kolesterol yükselir ve bu da felç ve kalp krizi riskini azaltır.