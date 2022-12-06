Bugün Nar alıp hemen başlayın! Her gün bir tane nar yiyince vücudunuzda bakın neler oluyor

İslam dininde kutsal olarak değerlendirilen nar Anadolu kültürleri de dahil olmak üzere pek çok kültürde doğurganlığı ve bereketi simgelemiştir. Güç ve kuvvetin deposu olarak görülen nar vücuda sayısız şifa sunuyor. Bu şifalardan en kıymetlisi ise kalp ve damar sağlığıyla ilgili. Damarlar içinde yıllar içinde tıkanmaya sebep olan plakalar birikir. Bu plakalar kalp krizi ve felcin en temel sebebidir. İşte her gün bir nar yediğinizde damarlardaki bu plakalar temizleniyor.