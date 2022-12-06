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Rusya, Japonya yakınlarındaki Kuril Adaları’na füze yerleştirdi

Rusya, Japonya yakınlarındaki Kuril Adaları’na füze yerleştirdi

Rus ordusuna bağlı Pasifik Filosu, Japonya ile Rusya’nın Kamçatka Yarımadası arasında yer alan Kuril Adaları’na Bastion kıyı savunma füze sistemleri yerleştirdi.

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Rusya, Japonya ile anlaşmazlık yaşadığı Kuril Adaları’na silah yerleştirmeye devam ediyor.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus ordusuna bağlı Pasifik Filosu'nun Kuril Adaları'nın parçası olan Paramuşir Adası’na, 500 kilometreye kadar uçuş menzili bulunan füzelere sahip ’Bastion’ kıyı savunma füze sistemlerini konuşlandırdığı bildirildi.

"24 saat nöbet tutulacak"

Açıklamada, "Deniz sınırlarının korunması için Pasifik Filosu'nun kıyı füze sistemleri Bastion, Kuril zincirindeki Paramuşir Adası’nda göreve başladı. Askerler bitişikteki su alanlarının ve boğaz bölgelerinin kontrolü için 24 saat nöbet tutacak." denildi.

Adaya Primorsky Filosu’nun büyük çıkarma gemileri tarafından personel, ekipman ve malzeme ulaştırıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, daha önce bölgeye askerlerin konaklama alanı için kamp alanı inşa edildiği de aktarıldı.

Kuril ihtilafı

Rusya’nın İkinci Dünya Savaşı’nın son günlerinde topraklarına kattığı Kuril Adaları, Japonya tarafından Kuzey Toprakları olarak adlandırılıyor.

Ada Rusya'nın kontrolünde

İki ülkenin de üzerinde hak iddia ettiği adalar, söz konusu toprakların stratejik öneme sahip olduğunu düşünen Rusya’nın kontrolünde bulunuyor.

Japonya, aralarında Kunashiri Adası’nın da bulunduğu Kuril Adaları’nın kendilerine geri verilmesini, 2. Dünya Savaşı’nın bitiminde Japonya-Rusya arasında imzalanamayan barış anlaşmasının imzalanması için şart koşuyor.

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