Beştepe'de EYT zirvesi! Son toplantı yapıldı Meclis'e geliyor...
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktaş başkanlığında EYT ile ilgili son toplantı yapıldı. Toplantıya, Hazine Bakanı Nureddin Nebati ve Çalışma Bakanı Vedat Bilgin de katıldı...Abone ol
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili son toplantı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirildi. Toplantıda Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ve Hazine Bakanı Nureddin Nebati de katıldı.
Toplantıya ayrıca AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı katıldı.