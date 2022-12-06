BIST 4.958
DOLAR 18,63
EURO 19,54
ALTIN 1.059,53
HABER /  GÜNCEL

Diyarbakır'da iğrenç taciz! Suçüstü yakaladı kan donduran anları anlattı: "Kız çıplak şekildeydi..."

DİYARBAKIR’da 9 yaşında bir kız çocuğunu taciz ettiği öne sürülen şüpheli, sokak ortasında mahalleli tarafından darp edildi. Şahsı suçüstü yakalayan genç, kan donduran anları anlattı.

Abone ol

Olay, dün akşam saatlerinde Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 792. Sokak'ta bulunan metruk bir evde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, saat 19.30 civarı metruk bir evin önünden geçen H.B. ve arkadaşları içeride bir kişinin olduğunu gördü. Cep telefonlarının ışıklarını yakarak içeriye giren gençler, 25 yaşlarındaki bir şahsın 9 yaşındaki kız çocuğuna taciz ve tecavüz girişimini görünce şok oldu. Gençler, kızın güvenliğini sağlarken, çevredekiler tarafından da durumun öğrenilmesi üzerine tacizci sokak ortasında darp edildi.

"Kız çıplak şekildeydi, kemerini düzeltiyordu"

Tacizciyi suçüstü yakalayan H.B., İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuştu. H.B., kız çocuğunun çıplak halde olduğunu, tacizcinin de giyinmeye başladığını ileri sürerek şahsın ceza alması için yetkililere çağrıda bulundu. H.B., "Saat 19.30 civarıydı, yoldan geçerken burada birinin olduğunu fark ettik. İçeri girerek ışığımı yaktım, arkadaşlarla baktığımızda şüpheli oturuyordu, kız çıplak şekildeydi, şoka girdik. Biz, içeri girdiğimizde kemerini düzeltiyordu, daha sonra dışarı çıkartarak vurduk. İstiyoruz ki cezasını alsın. Kız 9 yaşındaydı, adam 25 yaşlarındaydı" dedi.

"Gözümüzle şahit olduk"

"Yetkililerden rica ediyoruz, bu metruk evin yıkılmasını istiyoruz" diyen H.B., "Kadınlarımız var. Biz, gözümüzle şahit olduk, yetkililerin gerekeni yapmasını rica ediyoruz. Mahalle sakinleri polisi aradı şahsın cezasını çekmesi için. Polis alıp karakola gitti. Ben de giderek ifademi verdim. Gözümüzle şahit olduk" ifadelerine yer verdi.

Olayla ilgili inceleme devam ederken, şüpheli mahalleli tarafından polis ekiplerine teslim edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
İmam camide başka bir kadınla basıldı! Müftü, 'dini nikahları var mı araştırıyoruz' dedi
İmam camide başka bir kadınla basıldı! Müftü, 'dini nikahları var mı araştırıyoruz' dedi
Tinder'daki Hollandalı işadamı sevgilisi Afrikalı öğrenci çıktı! Profesör kadın fena çarpıldı...
Tinder'daki Hollandalı işadamı sevgilisi Afrikalı öğrenci çıktı! Profesör kadın fena çarpıldı...
Bursa'da CHP ilçe başkanlığına taşlı saldırı
Bursa'da CHP ilçe başkanlığına taşlı saldırı
Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan yeni bombalar! CHP, 'Ya Erdoğan ya Rifkin' dedi! Uzaylıları dinler gibi dinledim
Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan yeni bombalar! CHP, 'Ya Erdoğan ya Rifkin' dedi! Uzaylıları dinler gibi dinledim
Güney Kore'yi 4-1 yenen Brezilya çeyrek finalde
Güney Kore'yi 4-1 yenen Brezilya çeyrek finalde
İsveç Başbakanı : İsveç'in terör üssü olmasına izin vermeyeceğiz
İsveç Başbakanı : İsveç'in terör üssü olmasına izin vermeyeceğiz
TBMM'de bütçe görüşmelerinde milletvekilleri arasında arbede
TBMM'de bütçe görüşmelerinde milletvekilleri arasında arbede
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir asker şehit
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir asker şehit
Nurettin Canikli asgari ücretle alınan et miktarını hesapladı
Nurettin Canikli asgari ücretle alınan et miktarını hesapladı
Ece Üner ve Uğur Dündar'ın yeni adresi belli oldu
Ece Üner ve Uğur Dündar'ın yeni adresi belli oldu
İYİ Parti'den asgari ücret önerisi! Beklentinin üzerinde bir rakam
İYİ Parti'den asgari ücret önerisi! Beklentinin üzerinde bir rakam
Libya'dan petrol ve gaz çağrısı! Resmen ilan edildi
Libya'dan petrol ve gaz çağrısı! Resmen ilan edildi