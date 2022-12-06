Bilgin'den flaş asgari ücret açıklaması: Ortalamayı yukarı taşıyan...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TİSK Olağan Genel Kurulu'nda asgari ücretle ilgili açıklamasında, "Ortalamayı yukarı taşıyan asgari ücret politikası izlediğimizi belirtmeliyim" ifadelerini kullandı.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Ankara’da Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Genel Kurulu'nda konuştu. Bakan Bilgin, 'Asgari ücret temel ücret eleştirileri var. Asgari ücretin şöyle bir etkisi var. Asgari ücret arttı mı reel ücretler de yeniden ayarlanıyor. Ortalamayı yukarıya doğru taşıyan asgari ücret politikasını belirlediğimizi söylemek isterim.' dedi.

Bakan Bilgin'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Bir ülkede işveren sendikasının 60 yılını kutlaması fevkalade önemli. Dünya açısından bakıldığında belki 60 yıl çok uzun sayılmayabilir ama sanayileşme tarihi kısa süren ülke açısından önemli bir tecrübe. İşletmenin ortaya çıkması geleneksel mülkiyet ilişkisinden farklılaştırarak kurumsal olarak işletme hüviyetine kavuşması kolay bir olay değil. Türkiye'de bu sürecin işlediği dönemden geçiyoruz.

70'li yıllardan başlayarak sanayileşmede hızla kat edilen mesafe, ihracat içinde sanayi ürünlerinin aldığı payı dikkate aldığımızda Türkiye'nin gecikmiş sanayileşmesine rağmen nasıl hızla hareket ettiğini görüyoruz. Pazarı ürünle ham maddeyle bütünleştirmeyen altyapı olmadan sanayileşme ve kalkınmak mümkün değil. Son 20 yılda bu işler neden hızlandı diyenlerin cevap araması gereken yer burasıdır.

Ortalamayı yukarıya doğru taşıyan asgari ücret politikasını belirlediğimizi söylemek isterim.

Sanayi temel altyapının üzerinde üretmektedir. Dünyada pandemiden büyüyerek çıkan iki ekonomiden biriysek, AB'de resesyondan bahsedilirken Türkiye büyüyorsa, yatırım ve iktisat politikasının ne kadar sağlıklı ve önemli olduğunu görmek lazım. İşçi ve işveren sendikası günümüz modern şartlar içinde fevkalade barışı ve köprüyü kuran yapılardır.

Asgari ücret açıklaması

Sosyal Devlet bu iki kuruluşu ele alan ve sosyal politikaları geliştiren bir devlettir. Geçtiğimiz yıl izlediğimiz asgari ücret politikası fevkalade önemlidir.

Asgari ücret temel ücret eleştirileri var. Asgari ücretin şöyle bir etkisi var. Asgari ücret arttı mı reel ücretler de yeniden ayarlanıyor. Ortalamayı yukarıya doğru taşıyan asgari ücret politikasını belirlediğimizi söylemek isterim.

Türkiye demokratikleşme yolculuğunda başkanlık sisteminin nasıl tarihi adım olduğunu buradan bakarak söylemek lazım. Türkiye'nin bugün başarması gereken şey dışarıdan gelen saldırılara karşı milli birliği güçlendirerek sosyal barışı inşa eden sendikalarımızla birlikte geleceğe yürümektir.