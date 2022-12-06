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TBMM'de bütçe görüşmelerinde Kürtçe polemiği

TBMM'de bütçe görüşmelerinde Kürtçe polemiği

Bütçe görüşmelerinde Genel Kurul'a Kürtçe hitap etmek isteyen HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer gergin anlara sebep oldu.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe maratonu dün başladı.

Genel Kurul, TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplandı.

Gergin bir havada başlayan görüşmeler ikinci günde aynı şekilde devam ediyor.

Hüseyin Örs hastaneye kaldırıldı

Gün içinde görüşmelerde çıkan kavgada AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık ile İyi Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs arasında yumruklaşma çıktı.

Işık'ın parmağındaki yüzük, Örs'ün kafasına denk geldi.

Hastaneye kaldırılan Örs'ün yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Meclis'te kürtçe gerginliği

Yumruklu gerginliğin ardından bu sefer de 'Kürtçe' gerginliği yaşandı.

Söz alarak kürsüye çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer'in konuşmasını Kürtçe yapmaya çalışması Meclis'i iyice gerdi.

"Resmi diliyle konuşmaya davet ediyorum"
Israrla Kürtçe konuşmaya devam eden Taşçıer, Başkan Haydar Akar tarafından defalarca uyarıldı.

Akar, "Kürsüde ben de anadilimle konuşursam kimse beni anlayamaz. Herkesi resmi diliyle konuşmaya davet ediyorum. Bu ülkede sadece Kürtler yaşamıyor." dedi.

Mikrofonu kapatıldı

Uyarıları dinlemeyerek sözlerine Kürtçe devam eden Taşçıer'in mikrofonu kapatıldı.

O anlarda HDP Grup Başkanvekili Beştaş söz aldı ve gerilimi daha da artırdı.

"Muhakkak anlayan vardır"

Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, "Biz daha önce çokça tartışama yaşadık. Hatipler türkçeye çeviriyor. Muhakkak anlayan vardır. Burada yüzlerce anlayan milletvekili var." ifadelerini kullandı.

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