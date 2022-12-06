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Bakan Dönmez son dakika açıklaması: Karadeniz doğal gazı Mart 2023'te evlerde

Bakan Dönmez son dakika açıklaması: Karadeniz doğal gazı Mart 2023'te evlerde

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Mart 2023'te Karadeniz doğal gazının evlerde kullanılacağını canlı yayında duyurdu.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 24 TV canlı yayınına konuk olarak gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Dönmez'in açıklamaları şöyle:

"Sahada muazzam bir çalışma var. Arama kuyuları dahil 15 kuyu açtık. Üretim amaçlı açılan 10 kuyudan 9'nun işlemleri tamamlandı.

2023 Mart ayı gibi evlerde

"Hedefimiz, 2023 Mart ayı gibi "gazı" evlerimize vererek çayımızı kahvemizi içmiş olacağız. Gaz, evlerimize gelmeye başladığında, bizim de dışa bağımlılığımız azalmış olacak. Buradan hem milletimiz hem de devletimiz kazançlı çıkacak.

Buradan hem milletimiz hem devletimiz kazançlı çıkacak. Biz bugüne kadar zaten özellikle son yıllarda artan enerji maliyetlerine karşı vatandaşımızı hep destekledik."

Başından beri dediğimiz bir şey var; "Biz bulana kadar devam edeceğiz. Ama eninde sonunda inşallah varsa bulacağız' diyoruz."

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