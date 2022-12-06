Yunus Akgün yeni sözleşmeyi imzaladı

Galatasaray, genç oyuncusu Yunus Akgün'ün sözleşmesini 2026 yılına kadar uzattığını resmen açıkladı.

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Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarına devam eden Galatasaray, iç transferde de çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı-kırmızılı ekip, uzun süredir yeni sözleşme konusunda görüşmelerini sürdürdüğü Yunus Akgün'ün sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.

İşte Galatasaray'ın açıklaması:

Sözleşmesi 2026'ya kadar uzatıldı

"Profesyonel Futbolcumuz Yunus Akgün ile sözleşmesinin tadil edilerek uzatılması konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre futbolcuya 2022-2023 sezonu için 13.650.000 TL, 2023-2024 sezonu için 14.950.000 TL, 2024-2025 sezonu için 17.200.000 TL ve 2025-2026 sezonu için 19.750.000 TL garanti ücret ödenecektir."

11 mücadeleye çıktı

22 yaşındaki milli oyuncu, bu sezon 10’u Süper Lig ve 1’i de Türkiye Kupası olmak üzere çıktığı 11 maçta 1 asist yaptı.

Tatil yapmadan çalıştı

Öte yandan Transfermarkt verilerine göre; Yunus Akgün'ün güncel piyasa değeri tam 8.5 milyon euro.

Dünya Kupası arasında takıma verilen 12 günlük arada tatile gitmeyerek çalışmalarına tüm hızıyla devam eden genç kanat oyuncusu, yeniden formasına kavuşmak istiyor.