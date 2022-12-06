TBMM'de Hüseyin Örs'ü yaralayan Zafer Işık'a iki birleşime katılmama cezası

Bütçe görüşmelerinde İyi Partili Hüseyin Örs'ün yaralanmasına neden olan kavgayla ilgili AK Partili Zafer Işık'a iki birleşime katılmama cezası verildi.

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Bütçe teklifi görüşmelerinin başlaması ile Meclis'te 2 günde 2 kez kavga çıktı. Görüşmelerde AK Parti ve İyi Partili vekiller arasındaki tartışmalar alevlenerek kavgaya dönüştü.

Arbede sırasında AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık ile İyi Partili Hüseyin Örs karşı karşıya geldi. Işık'ın parmağındaki yüzük, Örs'ün kafasına geldi.

Yüzüğün etkisi ile kafasında açılma olan Örs fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Geçtiğimiz yıl kalp ameliyatı geçiren ve kalp pili takılan Örs, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Işık'la birlikte kavgaya karışan AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer'in de yere düştüğü görüldü. İyi Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş ise AK Partili Işık'ın burnunu sıktı.

Zafer Işık'a iki birleşime katılmama cezası

TBMM Başkanvekili Haydar Akar, görüşmeler sırasında AK Partili Zafer Işık ile İyi Parti Konya milletvekili Fahrettin Yokuş için cezalandırılmasına yönelik oylama gerçekleştirdi.

Oylama sonucu, AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık'a, İyi Partili Hüseyin Örs'e TBMM İçtüzük gereği "fiziksel şiddet" uyguladığı gerekçesiyle Genel Kurul'a iki birleşim katılmama cezası verildi.

İyi Partili Yokuş ile HDP'li Gergerlioğlu'na da kınama cezası verildi

Öte yandan, İyi Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş ile HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'na Meclis'e yakışmayan söz ve davranışı nedeniyle kınama cezası verildi.