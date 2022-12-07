Portekiz, İsviçre'yi 6-1 yenerek çeyrek finale yükseldi

2022 FIFA Dünya Kupası son 16 maçında Portekiz, İsviçre'yi 6-1 yenerek çeyrek finale yükselen son takım oldu.Abone ol
Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası son 16 maçında Portekiz ile İsviçre karşı karşıya geldi.
Lusail Stadyumu’ndaki müsabakada Meksikalı hakem Cesar Ramos düdük çaldı.
Portekiz ekibi, baskın oynadığı karşılaşmayı 6-1 gibi farklı bir skorla kazanarak çeyrek finale yükseldi.
Ramos hat-trick yaptı
Portekiz’in golleri 17, 51 ve 67’de Gonçalo Ramos, 33’te Pepe, 55’te Raphael Guerreiro ve 90+2’de Rafael Leao’dan geldi.
İsviçre’nin tek golünü ise 58’de Manuel Akanji kaydetti.
Portekiz, 10 Aralık’ta oynanacak çeyrek final maçında Fas’ın rakibi oldu.