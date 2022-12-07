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Portekiz, İsviçre'yi 6-1 yenerek çeyrek finale yükseldi

Portekiz, İsviçre'yi 6-1 yenerek çeyrek finale yükseldi

2022 FIFA Dünya Kupası son 16 maçında Portekiz, İsviçre'yi 6-1 yenerek çeyrek finale yükselen son takım oldu.

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Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası son 16 maçında Portekiz ile İsviçre karşı karşıya geldi.

Lusail Stadyumu’ndaki müsabakada Meksikalı hakem Cesar Ramos düdük çaldı.

Portekiz ekibi, baskın oynadığı karşılaşmayı 6-1 gibi farklı bir skorla kazanarak çeyrek finale yükseldi.

Ramos hat-trick yaptı

Portekiz’in golleri 17, 51 ve 67’de Gonçalo Ramos, 33’te Pepe, 55’te Raphael Guerreiro ve 90+2’de Rafael Leao’dan geldi.

İsviçre’nin tek golünü ise 58’de Manuel Akanji kaydetti.

Portekiz, 10 Aralık’ta oynanacak çeyrek final maçında Fas’ın rakibi oldu.

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