Galatasaray İspanyol ekibi Villareal'e 4-3 mağlup oldu

Galatasaray hazırlık maçında karşı karşıya geldiği İspanyol ekibi Villareal'e 4-3 mağlup oldu.

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Galatasaray, Dünya Kupası arasındaki hazırlık sürecinde Villareal ile karşılaştı. Nef Stadyumu'nda oynanan maç 4-3 Villareal üstünlüğüyle sona erdi.

Maçta goller; 22. dakaikada Coquelin, 27. dakikada Mojica, 32. dakikada Chukwueze, 42. dakikada Gomis, 44. dakikada Pascual, 58. dakikada Abdülkerim Bardakçı ve 90+3'de Baran Demiroğlu'nun penaltısından geldi.

Galatasaray maça; Okan, Sacha Boey, Emin Bayram, Abdülkerim, Kazımcan, Berkan, Mata, Barış, Yusuf Demir, Van Aanholt, Gomis ilk 11'iyle başladı.

80. dakikada Kerem Aktürkoğlu'na yapılan faul sonrasında takımlar arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı.

Bu maçla birlikte La Liga ile TFF'nin ortaklaşa turnuvası da sona ermiş oldu.

Galatasaray, bir sonraki hazırlık maçında 10 Aralık günü Antalya'da Adana Demirspor ile karşılaşacak.