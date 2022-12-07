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Fatih’te 3 kişi tartıştıkları polise pitbull cinsi köpekle saldırdı: 1 ölü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Fatih’te 3 kişi tartıştıkları polise pitbull cinsi köpekle saldırdı: 1 ölü

Fatih'te polis memurunun, tartışma sırasında pitbull cinsi köpeklerle kendisine saldıran gruba ateş açması sonucu vurulan şüpheli, hastanede hayatını kaybetti.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, akşam saat 18.50 sıralarında görev mahalline gitmek üzere sivil kıyafetle Yenikapı Katip Kazım Mahallesi Langa Hisarı mevkisinde yürüyen polis memuru K.A ile pitbull cinsi iki köpeği gezdiren P.G, C.K. ve B.A.P. arasında tartışma çıktı.

Tartışma sonrasında bu kişilerin köpeklerle birlikte saldırması sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan K.A. saldırıyı bertaraf etmek amacıyla beylik tabancasıyla ateş açtı. Vurulan P.G. kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis memuru K.A ile olaya karışan C.K. ve B.A.P. gözaltına alındı.

Pitbull cinsi köpekler muhafaza altına alınırken, konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldı.

Öte yandan, P.G’nin hayatını kaybettiği hastanede çevik kuvvet ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. P.G’nin yakınları ile polis arasında kısa süreli arbede yaşandı. Polis ekiplerinin hastane ve çevresindeki bekleyişi sürüyor.

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