Asgari ücret zammı toplantısı bugün! İşte masada konuşulan zamlı asgari ücret rakamları

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun mesaisi başlıyor. Bugün ilk toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılacak. İşçi ve işveren tarafının talepleri gündemde olacak. İşverenler ne teklif ediyor, işçi temsilcileri ne istiyor?.. İşte ayrıntılar...

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Ocak 2023 zammı için bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda toplanıyor. Komisyonda işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci yer alacak. Komisyona, Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl başkanlık yapacak. İşçi kesimini Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, işverenleri de Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu temsil edecek.

Masada neler var?

Toplantıda işçi ve işveren tarafının beklentileri ele alınacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeleri kapsayan anket çalışması paylaşılacak. İşçi heyetinin komisyona, Türk-İş'in Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'ndaki rakamları sunması bekleniyor.

Türk-İş başkanları toplanıyor

Türk-İş, komisyon toplantısı öncesi başkanlar kurulunu toplayacak. Konfederasyona üye 34 sendikanın yöneticilerinin katılacağı toplantıda, izlenecek yol haritası görüşülecek.

Asgari ücret tüm ücretleri etkiliyor

Asgari ücretli çalışan oranının yüzde 37 düzeyinde olduğunu belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Biz asgari ücreti artırdığımız zaman, reel ücretler de yeniden ayarlanıyor. Dolayısıyla ortalamayı yukarıya doğru taşıyan bir asgari ücret politikasını izlediğimizi belirtmek isterim" demişti.

Türk-İş 7 bin 785 liraya kırmızı çizgi çekti

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretin en düşük 7 bin 785 lira olması gerektiğini söylemişti. "Bunun altında bir rakamı kabul etmemiz mümkün değil. Bu rakam kırmızı çizgi. Bu rakamın altında bir konuyla ilgili masada olmayız" demişti.

Elimizi taşın altına koyacağız

TİSK Başkanı Burak Akkol ise "İşverenlerimizin razı olduğu, işçi tarafının memnun olduğu aynı zamanda da işletmelerimizi koruyan dengeli, istikrarlı bir rakam için biz de elimizi taşın altına koyacağız." ifadelerini kullanmıştı.

DİSK: Asgari ücret 13 bin 200 lira...

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK AR tarafından hazırlanan Asgari Ücret Araştırması’nı açıkladı. "Asgari ücret kişi başına gelire paralel olarak artsaydı brüt asgari ücretin 2022’de ortalama 5 bin 738 TL değil, 10 bin TL’nin üzerinde olması gerekirdi" diyen Çerkezoğlu, asgari ücretin 13 bin 200 lira olmasını talep ettiklerini duyurdu.

Asgari ücret şimdi ne kadar?

Asgari ücret halen net 5 bin 500 TL düzeyinde bulunuyor. Bu yıl ocak ayında yapılan yüzde 50 zamla 4 bin 253 liraya yükselen asgari ücret, temmuz ayında yapılan zamla net 5 bin 500 TL'ye ulaşmıştı.