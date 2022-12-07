Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu! Eğer ek zam gelmezse hepsi çok üzülecek

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü 2023 yılı için yapılacak maaş zamlarında. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 5 aylık tüketici fiyatları endeksi memur ve memur emeklileriyle işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerine yapılacak yılbaşı zammının gerçek hayat pahalılığının çok altında kalacağını gösteriyor. Enflasyondaki artış aralık ayında yüzde 3 civarında gerçekleşir ve seçime yılına özel ilave zam verilmezse memur ve memur emeklileri yüzde 18.6, işçi, esnaf ve çiftçi emeklileri ise yüzde 17.5 oranında cüce bir maaş zammıyla yetinmek zorunda kalacak.