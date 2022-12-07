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EYT'de 48-50 yaş şartı mı geliyor Beştepe'deki masada konuşulanlar ortaya çıktı

EYT'de 48-50 yaş şartı mı geliyor Beştepe'deki masada konuşulanlar ortaya çıktı

Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılan yeni düzenlemede yaş şartı yeniden gündeme alındı mı?. Beştepe'deki toplantıda kadınlarda 48 erkeklerde ise 50 yaş şartının masaya alındığı konuşuluyor.

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EYT meselesinde artık son kademeye yaklaşılıyor. Bilindiği üzere EYT’ye ilişkin düzenleme ile ilgili son toplantı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirildi. Milyonlarca kişi emekli olacağı günü iple çekerken masada olan şartlarla ilgili son dakika bilgi geldi.

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem katıldığı canlı yayında EYT yasasında yaş şartının konuşulduğunu ifade etti. Erdem açıklamasında, Sayının çok olması nedeniyle değişik öneriler geldi. Kadınlar için 48 erkekler için 50 yaş sınırının gelmesi konuşuluyor. ifadelerine yer verdi.

Masaya değişik öneriler geldi

İşte konuşmaya dair öne çıkanlar;

"EYT'yi kapsayanların sayısının çok olması noktasında masaya değişik öneriler geldi. Kadınlar için 48, erkekler için de 50 yaş sınırının gelmesi gündemdeydi. Bir diğer öneri ise kadınlar için 50, erkekler için ise 52 yaş sınırıydı. Bunların hepsi o masada konuşuluyor. Bilindiği üzere EYT meselesinin hem teknik hem de mali boyutu da var. Bunların hepsi değerlendirilerek bir sonuca ulaşılacak."

Taslakta yaş şartının olmadığı söylenmişti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yaş şartını kaldıran ve 1999 düzenlemesi öncesi hakları sigortalıya sağlayacak formül üzerinde yoğunlaşmıştı. Buna göre EYT'ye tabi olacaklar prim ve sigortalılık süresini doldurduğu anda emeklilik hakkı elde edecekti.

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