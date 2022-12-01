BİM'den EYT şikayeti: Sadece BİM'e maliyeti 500 milyon TL! Toplam maliyet 150 milyar lira...
Emeklilikte milyonlarca kişi yaşa takılırken, EYT düğümü çözülmek üzere... Ancak patronlardan hükümete "yapmayın" çağrıları gelmeye devam ediyor... TOBB'un gönderdiği mektubun ardından şimdi de BİM, EYT'nin çıkartılmasına şerh koydu...
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi yakında Meclis'e geliyor.. Düzenlemeden ilk etapta şartları taşıyan yaklaşık 1,5 milyon kişinin faydalanması öngörülürken, EYT’nin ilk yılında Hazine'ye en az 150 milyar liralık maliyet getirmesi bekleniyor. Ciddi bir emeklilik tazminatı ödemesiyle karşılaşacak Patronlar ise EYT'nin çıkarılmasını engellemek için harekete geçti.
BİM'e maliyeti 500 milyon lira
TOBB'un hükümete gönderdiği EYT karşıtı mektubun ardından bir itiraz da BİM CEO'su Galip Aykaç'tan geldi. EYT çıktığı anda BİM'e maliyetinin 500 milyon lirayı geçeceğini belirten Aykaç, "Bunun ince elenip çık dokunması gerektiğini savundu.
BİM'de çok fazla EYT'li var
BİM CEO'su Galip Aykaç, "75 binden fazla çalışanımız var. Ciddi sayıda EYT’limiz var. Düzenleme ne çıkaracak bilmiyorum ama gençler çalışabilirler. Kıdem tazminatları bile ciddi bir yük getirecek. Sadece BİM’e 500 milyon civarında bir yük getirecek. Bunun ince eleyip sık dokunulması lazım” dedi.
Hazine'ye maliyeti 150 milyar TL
EYT'nin çıkması durumunda sadece Hazine'ye maliteyetinin 150 milyar lira olması bekleniyor. SGK’nın işçi ve işveren prim gelirinin, söz konusu EYT’liler emekliye ayrıldığı anda yıllık 40,1 milyar lira azalacağı öngörülüyor. Emekli olacaklarla birlikte İşsizlik Sigortası Fonunun prim gelirinde de yıllık yaklaşık 3,5 milyar lira düşüş bekleniyor.