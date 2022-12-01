BİM'den EYT şikayeti: Sadece BİM'e maliyeti 500 milyon TL! Toplam maliyet 150 milyar lira...

BİM'de çok fazla EYT'li var

BİM CEO'su Galip Aykaç, "75 binden fazla çalışanımız var. Ciddi sayıda EYT’limiz var. Düzenleme ne çıkaracak bilmiyorum ama gençler çalışabilirler. Kıdem tazminatları bile ciddi bir yük getirecek. Sadece BİM’e 500 milyon civarında bir yük getirecek. Bunun ince eleyip sık dokunulması lazım” dedi.