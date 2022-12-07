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Ukrayna Rusya'da hava üslerini vurdu ABD'den tepki geldi

Ukrayna Rusya'da hava üslerini vurdu ABD'den tepki geldi

Ukrayna’nın Rusya hava üslerini vurmasına tepki gösteren ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, "Ukrayna’ya sınırlarının ötesinde saldırılar düzenlesin diye destek vermiyoruz." dedi.

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, günlük basın toplantısında Ukrayna ordusunun Rusya’nın batısındaki bir hava üssüne saldırı düzenlemesine ilişkin bir soruya, ABD’nin ve dünyanın Ukrayna’ya sadece kendi topraklarını ve egemenliğini koruması ve kendisini Rusya’ya karşı savunması için silah desteği verdiğini belirtti.

Price, “Ukrayna’ya Rusya topraklarında kullanması için silah vermedik. Bunların savunma amaçlı tedarikler olduğunu açıkça beyan ettik. Başkan da daha önce açık bir şekilde ifade etti. Ukrayna’ya sınırlarının ötesinde saldırılar düzenlesin diye destek vermiyoruz. Ukrayna’nın sınırları dışında saldırılar düzenlemesini de teşvik etmiyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna’nın son günlerde Rusya’nın batısında üç hava üssünü insansız hava araçları ile hedef aldığı bilgisi medyada yer almıştı.

Donetsk'teki sözde bölgesel savunma karargahından yapılan açıklamada Ukrayna güçlerinin, Donetsk'in Voroşilovskiy ilçesine yönelik saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, saldırı sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 14 kişinin de yaralandığı aktarılarak bölgedeki kentlerde su kesintilerinin yaşandığı kaydedildi.

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