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Oyuncu koçuyum dedi oyuncuları fena oyuna getirdi servet kazandı

Oyuncu koçuyum dedi oyuncuları fena oyuna getirdi servet kazandı

Oyuncu olmak isteyenler oyuna geldi. Bir dolandırıcı, sosyal medyadan tanıştığı kişilere kendisini 'oyuncu koçu' olarak tanıtıp insanların paralarını aldı. Kiminden 6 bin, kiminden neredeyse 1 milyon TL alan dolandırıcı foyası ortaya çıkınca mağdurları tehdit etmeye başladı.

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Oyuncu olmak isteyenlerin hayalleri bir dolandırıcı tarafından yıkıldı. Çok sayıda kişiyi dolandıran sözde oyuncu koçu, kiminden 6 bin, kiminden neredeyse 1 milyon TL aldı. Oyuncu olma hayalleri suya düşen mağdurlar, dolandırıcıyla sosyal medyadan iletişime geçtiklerini ve 'Seni oyuncu yapacağım' diyerek paralarını aldığını aktardı.

Oyuncu koçu olduğunu söyledi

Show Haber'in haberine göre kendisini oyuncu koçu olarak tanıtan bir kişi iddiaya göre sosyal medyadan tanıştığı kişilere 'Seni oyuncu yapacağım' dedi. İnsanların hayallerini kullanarak para istedi. Kiminden 6 bin, kiminden neredeyse 1 milyon TL alan dolandırıcının mağdurlarından biri "Ünlü bir oyuncu koçu olduğunu söyledi. Ben isterseniz sizi bu projelerde yer almanızı sağlarım" dedi.

"45 bin TL ödeme yaptım" 

İddiaya göre bu dolandırıcılık bir süre daha devam etti. Oyunculuk eğitimi adı altında defalarca para istedi. Bir başka mağdur ise "40-45 bin liralık bir eğitim almamızı, bu eğitimlerin içerisinde birçok aksiyon dövüş sanatları vb. birçok eğitimin olduğunu söyledi. 45 bin TL tutarında bir ödeme yaptım. O kadar profesyonel ki her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünerek insanları dolandırıyorlar. Paramı verdim ama ortada eğitim diye bir şey olmadı " diye konuştu.

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