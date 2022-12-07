Turabi ve Adem Kılıçcı birbirine girdi! Müstehcen pozlar için Acun Ilıcalı detayı olay oldu!
Müstehcen pozlar paylaşıp tepki çeken Turabi'ye Sahra Işık'tan sonra Survivor Adem Kılıçcı'dan da tepki geldi. Turabi, Adem'in paylaşımını görünce çileden çıktı. Turabi Çamkıran, Adem Kılıçcı’yı kafes dövüşüne davet etti ve "Gerçek hayattayız Acun Ilıcalı'nın lafı geçersizdir" dedi. İşte sosyal medyaya damga vuran kavgada Turabi'nin olay olan paylaşımları ve Adem Kılıçcı'nın verdiği cevap...
TV8 ekranlarında yayınlanan ve reyting rekoları kıran yarışma programında iki kez şampiyon olarak izleyicinin gönlünde taht kuran 'Turbo Turabi' lakıbıyla bilinen Turabi Çamkıran, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.
Survivor yarışmasında 2014 ve 2015 sezonlarına damga vurarak, üst üste iki kez şampiyon olmayı başaran ve kendine has tavırlarıyla, özlü sözleriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Turabi, Amerika'daki müstehcen paylaşımları çok konuşulmuştu.
Cinsel içerikli filmler çeken Turabi Instagram hesabından o çekimlerin fotoğraflarını paylaşmıştı. Turabi +18 olan resimlere tepki yağınca geçtiğimiz günlerde o paylaşımları 'sildiğini' duyurdu ve resimler yerine cinsel içerikli kendi deyimiyle açık seçim +18 videolarını paylaşacağını duyurmuştu.
Amerika'daki yolunu 'hayatımı yaşıyorum' diye niteleyen Turabi, Instagram hesabından cinsel içerikli bir filmin çekim sahneleri paylaştı. +18 fotoğraflarıyla takipçilerini şoke eden Turabi, aldığı tepkilere de "Saçmalamayın arkadaşlar. Sizin fikirlerinizin tabi ki benim için bir önemi yok. Bedelini benim ödediğim bu hayatta, keyif aldığım şeylere milletin ne dediği çokta umrumda değil açıkçası' karşılık vermişti.