Turabi ve Adem Kılıçcı birbirine girdi! Müstehcen pozlar için Acun Ilıcalı detayı olay oldu!

Amerika'daki yolunu 'hayatımı yaşıyorum' diye niteleyen Turabi, Instagram hesabından cinsel içerikli bir filmin çekim sahneleri paylaştı. +18 fotoğraflarıyla takipçilerini şoke eden Turabi, aldığı tepkilere de "Saçmalamayın arkadaşlar. Sizin fikirlerinizin tabi ki benim için bir önemi yok. Bedelini benim ödediğim bu hayatta, keyif aldığım şeylere milletin ne dediği çokta umrumda değil açıkçası' karşılık vermişti.