Grip salgını fena vurdu, okul 5 gün tatil edildi

Kışın gelmesiyle birlikte üçlü virüs' olarak bir arada görülen rinovirüs, RSV ve influenza salgını başladı. Özellikle çocukların çok fazla etkilendiği salgın nedeniyle Isparta'nın Sütçüler ilçesinde eğitim öğretime 5 gün ara verildi.

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Havaların soğumasıyla grip vakalarında artış yaşanırken, son dönemde üst solunum yollarında aynı anda birden fazla virüs görülmeye başlandı. Uzmanlar 'üçlü virüs' olarak bir arada görülen rinovirüs, RSV ve influenza ile ilgili vatandaşları uyarırken, okullarda sınıfların yarısı, hastalık nedeniyle gelemeyen çocuklar nedeniyle neredeyse boş kalmaya başladı.

Kaymakamlık: Eğitime 5 gün ara verildi

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde, gribal enfeksiyon vakaları nedeniyle bir okulda eğitime 5 gün ara verildiği bildirildi. Sütçüler Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Hıfzısıhha Kurulunun kararına istinaden Çandır Köyü Oğuz Önder Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulunda artan gribal enfeksiyon vakaları nedeniyle bugünden itibaren 5 gün süreyle eğitim öğretime ara verildiği aktarıldı.