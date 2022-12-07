Bursa'da 21 lise öğrencisi zehirlendi soruşturma başlatıldı

Bursa'da zehirlenme paniği yaşandı. Kentte 21 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Abone ol

Bursa'da 21 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Zehirlenme vakalarıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA'nın haberine göre olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir lisenin yemekhanesinde yemek yiyen 21 öğrenci rahatsızlandı.



Durumun bildirilmesi üzerine liseye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ambulanslar gıda zehirlenmesi şüphesiyle 21 öğrenciyi çevre hastanelere kaldırdı.

21 öğrencinin yapılan tedavilerinin ardından taburcu olduğu öğrenildi. Zehirlenme vakalarıyla ilgili soruşturma başlatıldı.