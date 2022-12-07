BIST 4.980
DOLAR 18,64
EURO 19,54
ALTIN 1.062,58
HABER /  GÜNCEL

Bursa'da 21 lise öğrencisi zehirlendi soruşturma başlatıldı

Bursa'da 21 lise öğrencisi zehirlendi soruşturma başlatıldı

Bursa'da zehirlenme paniği yaşandı. Kentte 21 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Abone ol

Bursa'da 21 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Zehirlenme vakalarıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA'nın haberine göre olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir lisenin yemekhanesinde yemek yiyen 21 öğrenci rahatsızlandı.


Durumun bildirilmesi üzerine liseye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ambulanslar gıda zehirlenmesi şüphesiyle 21 öğrenciyi çevre hastanelere kaldırdı.

21 öğrencinin yapılan tedavilerinin ardından taburcu olduğu öğrenildi. Zehirlenme vakalarıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
MİT Suriye'de ABD güçlerinin eğittiği PKK'nın kritik ismini etkisiz hale getirdi
MİT Suriye'de ABD güçlerinin eğittiği PKK'nın kritik ismini etkisiz hale getirdi
Kamu personeli alım ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı ayrıntılar belli oldu
Kamu personeli alım ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı ayrıntılar belli oldu
TÜBİTAK 10 personel alacak son başvuru tarihi
TÜBİTAK 10 personel alacak son başvuru tarihi
Ankara Büyükşehir belediye başkanı Mansur Yavaş: 6'lı masa isterse aday olurum
Ankara Büyükşehir belediye başkanı Mansur Yavaş: 6'lı masa isterse aday olurum
Ölümler dünyaya yayıldı son kurban 5 yaşında! İşte ölümcül virüsün ilk belirtisi
Ölümler dünyaya yayıldı son kurban 5 yaşında! İşte ölümcül virüsün ilk belirtisi
Vekillik için istifalar başladı! Ay sonuna kadar devam edecek
Vekillik için istifalar başladı! Ay sonuna kadar devam edecek
Japon savaş uçakları İkinci Dünya Savaşı sonrası ilk kez Filipinler'e indi
Japon savaş uçakları İkinci Dünya Savaşı sonrası ilk kez Filipinler'e indi
Grip salgını fena vurdu, okul 5 gün tatil edildi
Grip salgını fena vurdu, okul 5 gün tatil edildi
EYT'de 48-50 yaş şartı mı geliyor Beştepe'deki masada konuşulanlar ortaya çıktı
EYT'de 48-50 yaş şartı mı geliyor Beştepe'deki masada konuşulanlar ortaya çıktı
Cübbeli Ahmet Hoca: 6 yaşındaki kıza imam nikahı olur mu? 'Cami odasına karı getiren imamlar var'
Cübbeli Ahmet Hoca: 6 yaşındaki kıza imam nikahı olur mu? 'Cami odasına karı getiren imamlar var'
Çıplak fotoğraflarını paylaşırım dedi kadın, çocuk herkese iğrenç şantaj yaptı
Çıplak fotoğraflarını paylaşırım dedi kadın, çocuk herkese iğrenç şantaj yaptı
Ukrayna Rusya'da hava üslerini vurdu ABD'den tepki geldi
Ukrayna Rusya'da hava üslerini vurdu ABD'den tepki geldi