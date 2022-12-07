Kamu personeli alım ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı ayrıntılar belli oldu

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığına 40 sözleşmeli personel, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığına 30 müfettiş yardımcısı, Gazi Üniversitesine ise 20 sözleşmeli personel alınacak.

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Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlara göre, Adli Tıp Kurumunun merkez ve taşra teşkilatına, sözlü sınav sonucuna göre sözleşmeli 5 büro personeli, 2 aşçı, 4 şoför, 23 hizmetli, 2 sağlık teknikeri, 1 infaz ve koruma memuru ile 3 koruma ve güvenlik görevlisi alınacak.

Adaylar başvurularını 12-25 Aralık'ta e-Devlet aracılığıyla "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden gerçekleştirecek.

Başvuru şartları ve aranan niteliklere ilişkin bilgiler, Adli Tıp Kurumunun internet sitesinde yer alacak.

SGK'ye 30 müfettiş yardımcısı alınacak

SGK Başkanlığı, yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre 30 müfettiş yardımcısı alımı gerçekleştirecek.

Adayların, 2021 ve 2022'de yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın "KPSSP48" puan türünden en az 80 ve üzerinde alması, en az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler, tıp, diş hekimliği, eczacılık fakültelerinden veya sosyal hizmetler, sağlık idaresi veya sağlık yönetimi, matematik, istatistik, aktüerya, bankacılık, sigortacılık, işletme mühendisliği, endüstri mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması ve 2023'ün Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması gerekiyor.

Başvuralar 12-30 Aralık'ta e-Devlet aracılığıyla "https://www.turkiye.gov.tr/sgk-kurum-disi-sinav" adresinden yapılacak.

Aranan nitelikler ve diğer başvuru şartlarına SGK'nin internet sitesindeki "duyurular" bölümünden ulaşılabilecek.

Gazi Üniversitesine 20 sözleşmeli personel alınacak

Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı birimlerde çalıştırılmak üzere sözleşmeli 9 koruma ve güvenlik görevlisi, 1 elektrik elektronik teknikeri ve 10 büro personeli alınacak.

Adaylar, 7-21 Aralık'ta "http://personelilan.gazi.edu.tr" adresinden istenilen belgeleri sisteme yükleyerek başvurusunu tamamlayabilecek.

Başvuru sonunda sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak belirlenecek. Personel alımına yönelik herhangi yazılı veya sözlü sınav uygulanmayacak.

Adaylar, başvuru şartlarını "personel.gazi.edu.tr" internet sitesinden öğrenebilecek.