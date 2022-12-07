MHP eski İl Başkanı erkek çocuğa cinsel istismardan beraat etti! Mahkeme 'Çocuğun rızası var' dedi

DİYARBAKIR’da 17 yaşında bir erkek çocuğa cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan ancak ikinci duruşmada beraat eden MHP eski İl Başkanı Cihan Kayaalp'le ilgili gerekçeli karar açıklandı. Mahkeme, "istismar iddiası bir an için kabul edilse bile herhangi bir cebir, şiddet, tehdit ve zorlama olmadan rızaya dayalı gerçekleştiği" için beraat kararı verdiğini duyurdu.

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Diyarbakır'da lise öğrencisi E.A'ya cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan ve soruşturmanın selameti açısından MHP Genel Merkez kararıyla görevden alınan eski il başkanı Cihan Kayaalp'e ikinci duruşmada verilen beraat kararıyla ilgili 13. Ağır Ceza Mahkemesi gerekçeli kararını tamamladı.

Mahkeme, toplanan deliller ve yapılan yargılama sonucunda, dinlenen tanık ifadeleri ile mağdurun gerek soruşturma, gerekse yargılama aşamasında alınan beyanlarında ifadelerinin birbiriyle çelişmiş olması nedeniyle bu durumun mahkemede tam vicdani bir kanaat hasıl olması bakımından hükme esas alınamayacağının altını çizdi.

Rızaya dayalı ilişki yaşamışlar

Cinsel saldırı olayında mağdurun olayı yönetmesinin mümkün olamayacağına dikkat çeken mahkeme, istismar olayının iddianamede yazılı biçimde sübuta erdiği bir an için kabul edilmiş olsa bile somut olayda sanık tarafından mağdura yönelik cebir, şiddet, zor kullanma ve tehdit olmadığı, bilakis sanığın rızası dahilinde olayın gerçekleştiği ifade edildi.

Çocuğun ifadeleri çelişkili

Mağdurun suçun işlendiği tarihte 15-18 yaş grubunda yer aldığı, şikâyeti sonrasında pedagoglar eşliğinde kayıt altına alınan ifadelerinde; cinsel istismar iddiasını anlatırken, kendisine yönelik herhangi bir zorla alıkoyma, tehdit ve şiddetten söz etmediği, bilakis karşılıklı rızaya dayalı olduğu biçiminde birbiriyle çelişen beyanlarda bulunduğu anlatıldı.

Kendini beğendirme isteği

Mahkeme mağdurun ifadesinde de geçtiği şekilde olayı yaşarken sanıkla birlikte gülüşüp kahkaha attıkları, rızası dışında herhangi bir tehdit veya şiddete maruz kaldığı veya kalacağına dair dosya içerisinde sanığın mahkûmiyeti için yeterli düzeyde hükme esas alınabilecek delil ve emareler bulunmadığını belirtti.

Mahkeme, sanığın şiddete maruz kalacağına dair bir kaygısı bulunmadığı gibi sanığa rızası varmış gibi kendini beğendirme gibi istediğini açıkça ortaya koyduğuna ilişkin anlatımları da dikkate alındığında sanığın mahkûmiyetine yeterli her türlü şüpheden uzak, somut, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğine vurgu yapıldı.

Savcı da avukatlar da karara itiraz etti

Gerekçeli kararın tamamlanmasıyla birlikte mütalaasında sanığın cezalandırılmasını talep eden duruşma savcısı ile mağdur ve avukatları beraat kararının bozulması istemiyle Bölge İstinaf Mahkemesi cinsel suçlarla ilgili yargılama yapmaya yetkili 7. Ceza Dairesine başvuruda bulundu.