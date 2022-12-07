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Engelli çocukla dalga geçip, babasını da kafasına odunla vurup öldürdü

Engelli çocukla dalga geçip, babasını da kafasına odunla vurup öldürdü

ADANA’da bir kişi, dalga geçtiği zihinsel engelli çocuğun babasını sopayla başına vurarak öldürdü. Zanlı, polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Korkunç olay, 26 Kasım'da Yüreğir ilçesi Solaklı Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, zihinsel engelli Yunus Emre Sucu (20) yürüyüş yapmak için evden çıktı. Bu sırada sokakta karşılaştığı komşusu Yunus Akdağ (29), Sucu’ya hakaret edip, onunla dalga geçti. Durumu öğrenen babası Cumali Sucu (51), Akdağ’ı uyarınca aralarında tartışma çıktı.

Sopayla başına vurup kaçtı

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Akdağ, sopayla Cumali Sucu’nun başına vurup, kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan Sucu’yu gören komşularının haber vermesi üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Sucu, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Sucu 28 Kasım'da hayatını kaybetti.

Odun parçasını rastgele fırlattım

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Akdağ'ın saklandığı adresi tespit edip yaptığı baskınla yakaladı. Emniyete götürülen şüpheli ifadesinde, “Üzerime yürüyünce kavga ettik. Evin önündeki odun parçasını rastgele fırlattım, başına çarptı” dediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Akdağ, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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