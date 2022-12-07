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Petrol fiyatları öyle böyle çakılmadı! En son bu rakamı 7 Ocak 2022'de gördü büyük çöküş

Petrol fiyatları öyle böyle çakılmadı! En son bu rakamı 7 Ocak 2022'de gördü büyük çöküş

Petrol fiyatlarında tarihi bir çöküş yaşanıyor. Brent petrol fiyatı 7 Ocak 2022 tarihinden bu yana ilk kez 80 doların altına indi. Bugün saat 09.38 itibariyle brent petrol fiyatları 79.35 dolarda. Petrol fiyatlarındaki çakılmanın sebebi ise küresel talebin düşüşü oldu.

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Dün 83,68 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 79,35 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.38 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,15 artarak 79,47 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 74,33 dolardan alıcı buldu. 

Brent petrolde teknik olarak 79,75 ile 80,12 dolar aralığının direnç, 79,38 ile 79,01 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Petrol fiyatları neden çakıldı

Küresel petrol talebine ilişkin endişelerle dün ocak ayından bu yana ilk kez 80 doların altına gerileyen petrol fiyatlarındaki kısmi yükselişte, Çin'de Kovid-19 kısıtlamalarının gevşetilmesine yönelik atılan adımlar etkili oldu.

Çin'de Kovid-19 tedbirlerine karşı protestoların ardından salgın önlemleri gevşetilemeye devam ederken, son olarak bazı vakaların evde karantinaya girmesine yeşil ışık yakıldı.

Petrol fiyatlarının daha da düşmesini engelleyen sebep

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ham petrol stoklarındaki düşüş öngörüsü de ülkede talebin güçlendiği algısıyla fiyatlardaki yükselişi destekledi.

Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ham petrol stoklarında geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 6 milyon 426 bin varil düşüş tahmin edildiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 3 milyon 884 bin varil azalacağı yönündeydi.

ABD Merkez Bankası'nın faiz artışlarına beklenenden daha uzun süre devam edeceğine yönelik endişeler, petrol talebine ilişkin belirsizliğe yol açarak fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmaya devam ediyor.

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