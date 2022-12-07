BIST 4.975
DOLAR 18,64
EURO 19,52
ALTIN 1.062,99
HABER /  ÇALIŞMA HAYATI

Nöbetçi noterliklerde yapılan işlem sayısı belli oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Nöbetçi noterliklerde yapılan işlem sayısı belli oldu

Adalet Bakanlığınca hizmete sunulan yeni noterlik uygulamaları çerçevesinde bugüne kadar nöbetçi noterliklerde 1 milyon 638 bin 390 işlem yapıldı.

Abone ol

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, yeni noterlik uygulamaları hizmete sunulduğu tarihlerden bugüne kadar yoğun kullanıldı.

Adalet Bakanlığınca 6 Nisan 2019'da başlatılan ve noterliklerin hafta sonu hizmet vermesini sağlayan "nöbetçi noterlik" uygulamasına Mart 2020'de Kovid-19 salgını nedeniyle 1,5 yıl ara verildi. Salgın tedbirlerinin kaldırılmasının ardından uygulama 31 Temmuz 2021'de yeniden başlatıldı.

Bu yıl nöbetçi noterliklerde 498 bin 308 işlem yapıldı. Uygulamanın başladığı tarihten bugüne kadar ise nöbetçi noterliklerdeki işlem sayısı 1 milyon 638 bin 390'a ulaştı.

Adalet Bakanlığının öncülüğünde Türkiye Noterler Birliği ile ortak çalışma sonucunda 3 Şubat 2020'de uygulamaya konulan "Noterlik İşlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemi" de başarılı şekilde sürdürüldü.

Bu kapsamda noterliklerde geçen yıl 15 bin 718, uygulamanın başladığı günden bugüne kadar da 26 bin 225 güvenli ödeme işlemi yapıldı.

Bu yıl yapılan işlemlerde 6 milyar 300 milyon 431 bin 298 lira, uygulamanın başladığı günden bugüne kadar ise 8 milyar 606 milyon 584 bin 254 lira işlem hacmi sağlandı.

- Kredi kartı uygulaması

Aynı tarihte uygulamaya başlatılan "noter ücretlerinin kredi kartı ile ödenmesi" uygulaması kapsamında bu yıl 7 milyon 8 bin 22 işlemde kredi kartı kullanıldı.

Uygulamanın başladığı tarihten bugüne kadar kredi kartının kullanıldığı işlemlerin hacmi 4 milyar 877 milyon 402 bin 792 lira oldu.

ÖNCEKİ HABERLER
Petrol fiyatları öyle böyle çakılmadı! En son bu rakamı 7 Ocak 2022'de gördü büyük çöküş
Petrol fiyatları öyle böyle çakılmadı! En son bu rakamı 7 Ocak 2022'de gördü büyük çöküş
Engelli çocukla dalga geçip, babasını da kafasına odunla vurup öldürdü
Engelli çocukla dalga geçip, babasını da kafasına odunla vurup öldürdü
AK Parti'li Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Tam bir basiretsizlik haddini aşmaktır
AK Parti'li Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Tam bir basiretsizlik haddini aşmaktır
İYİ Parti'den 'yoğun bakımlık eden yumruk' kararı! İYİ parti TBMM Genel Kurulu'na girmeyecek
İYİ Parti'den 'yoğun bakımlık eden yumruk' kararı! İYİ parti TBMM Genel Kurulu'na girmeyecek
Kocasının eve dönmesini isteyen kadından akılalmaz oyun
Kocasının eve dönmesini isteyen kadından akılalmaz oyun
MHP eski İl Başkanı erkek çocuğa cinsel istismardan beraat etti! Mahkeme 'Çocuğun rızası var' dedi
MHP eski İl Başkanı erkek çocuğa cinsel istismardan beraat etti! Mahkeme 'Çocuğun rızası var' dedi
Emine Erdoğan ‘Afrika Evi’ programına katıldı
Emine Erdoğan ‘Afrika Evi’ programına katıldı
Bursa'da 21 lise öğrencisi zehirlendi soruşturma başlatıldı
Bursa'da 21 lise öğrencisi zehirlendi soruşturma başlatıldı
MİT Suriye'de ABD güçlerinin eğittiği PKK'nın kritik ismini etkisiz hale getirdi
MİT Suriye'de ABD güçlerinin eğittiği PKK'nın kritik ismini etkisiz hale getirdi
Kamu personeli alım ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı ayrıntılar belli oldu
Kamu personeli alım ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı ayrıntılar belli oldu
TÜBİTAK 10 personel alacak son başvuru tarihi
TÜBİTAK 10 personel alacak son başvuru tarihi
Ankara Büyükşehir belediye başkanı Mansur Yavaş: 6'lı masa isterse aday olurum
Ankara Büyükşehir belediye başkanı Mansur Yavaş: 6'lı masa isterse aday olurum