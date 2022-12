ABD'nin F-16 kararı YunAnistan'da şok etkisi yarattı Atina'nın son hamlesi

ABD'de alınan karar gereği F-16 uçaklarının satışı için kısıtlayıcı maddeler tasarıdan çıkarıldı. Karar Yunanistan'da hayal kırıklığına yol açarken Yunan gazetesi Proto Thema Yunanistan'a yakınlığı ile bilinen Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı olan Robert Menendez'in veto yetkisini elinde bulundurmaya devam ettiğinin altını çizdi.

ABD'de alınan karar gereği F-16 uçaklarının satışı için kısıtlayıcı maddeler tasarıdan çıkarıldı. Bu karar Yunanistan'da panik havası yaratırken ülke basını Atina'nın Türkiye'ye karşı son kozunu açıkladı.

Komşu Yunanistan'da gündem bir kez daha Türkiye. Ege'deki tansiyon Atina'dan gelen açıklamalar ile yükselmeye devam ederken ABD'den gelen Haber Atina'da adeta soğuk duş etkisi yarattı.

ABD Temsilciler Meclisince sunulan ve Türkiye'ye F-16 satışını kısıtlayıcı koşullara bağlayan maddeler, savunma bütçesi yasa tasarısından tamamen çıkarıldı.

Tasarının son halinde, Rum lobisine yakınlıklarıyla bilinen New Hampshire Temsilcisi Demokrat Chris Pappas, Florida Temsilcisi Cumhuriyetçi Gus Bilirakis, New York Temsilcisi Cumhuriyetçi Nicole Malliotakis ve New Jersey Temsilcisi Demokrat Frant Pallone dahil 18 temsilci tarafından sunulan ve tasarının Temsilciler Meclisi versiyonuna eklenerek kabul edilen Türkiye’ye F-16 satışlarını kısıtlayıcı koşullara bağlayan maddeler yer almadı.

Söz konusu maddelerin çıkarılmasıyla, Türkiye’nin F-16 alımına yasa gerekçesiyle bazı kısıtlamalar getirme kozu ABD Kongresinin elinden alınmış oldu.

Türkiye, ABD’den 40 yeni F-16 Blok 70 savaş uçağı ve envanterindeki 80 uçak için ise modernizasyon kiti talep ediyor.

Bu gelişme kısa sürede Yunanistan'ın bir numaralı gündemi oldu.

Menendez veto edebilir iddiası

Hürriyet'in haberine göre Yunan basını ABD'den gelen haberi birinci manşetten okurlarına sunarken haberlerde Atina'nın son kozuna yer verildi

Proto Thema gazetesi başarısızlığa rağmen Türkiye'ye F-16 satışının önüne geçileceğini öne sürdü.

Gazete Yunanistan'a yakınlığı ile bilinen Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı olan Robert Menendez veto yetkisini elinde bulundurmaya devam ettiğinin altını çizdi.

Başka bir deyişle söz konusu değişiklik sonrası Yunanistan'ın Türkiye'ye F-16 satışını engellemek için elindeki son koz Senatör Menendez oldu.