Asgari ücret için rakam açıklandı! Türk-İş Başkanı Ergün Atalay konuştu...
Milyonlarca kişinin merakla beklediği 2023 yılı asgari ücret zammı pazarlığı bugün saat 14:00'te başlıyor. Toplantı öncesi Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, "Açlık sınırı 7 bin 785 lira. Komisyonda pazarlık bu sınırdan başlayacak" dedi.Abone ol
Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığındaki ilk toplantıyla başlayacak. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi kesimini temsil eden Türk-İş, bu toplantıdan önce Başkanlar Kurulu'nu topladı.
Türk-İş Başkanları toplandı
Konfederasyona üye 34 sendikanın yöneticilerinin katıldığı toplantıda, sendikaların asgari ücrete dair görüş ve talepleri alınıp, görüşmelerde izlenecek yol haritası masaya yatırıldı. Toplantı sonrası Türk-İş Başkanı Ergün Atalay açıklama yaptı. Atalay'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- Herkes bir rakam açıklıyor. Açlık sınırı 7 bin 785 lira. Türk-İş'in yoksulluk rakamı 10 bin 170 lira. Rakam söylemek kolay.
- Vergiyi konuşmak lazım. Vergiyle ilgili düzenleme yapılmalı.
- Bugün komisyonumuzda pazarlık asgari ücreti 7 bin 785 lira olan açlık sınırından başlayacak. Nereye çıkarırsak.
- Razı geleceğimiz rakam olursa imza atarız. İşçinin razı olmadığı rakama imza atmayız. Bu bizim teklifimiz değil, açlık sınırı.
- Hükümet ne rakam getirecek, görelim.
- Gıda enflasyonu ortada, yoksulluk ortada. Makul rakam getirirlerse problem yok. 5 bin 500 lirayla masaya oturmuyoruz; 7 bin 785 liradan oturuyoruz.
- EYT de taşeron da bir daha gündeme gelmeyecek şekilde ortadan kalksın.
Türk-İş'i kimler temsil edecek
Bu yıl Komisyonda işçi heyetinin başkanlığını Türk-İş Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak yürütürken, heyette Haber-İş Sendikası Genel Başkanı Veli Solak, Tarım-İş Sendikası Genel Başkanı İlhami Polat ve Türkiye Çimse-İş Sendikası Genel Başkanı Zekeriya Nazlım yer alacak.
Asgari ücret için kim ne teklif ediyor?
2023 yılı için asgari ücret görüşmeleri bugün başladı. Türk-İş pazarlığı 7 bin 800 liradan açarken, İYİ Parti 9 bin 600 lira rakamını telaffuz etti, DİSK ise insanca yaşam için rakamın 13 bin 200 lira olması gerektiğini açıkladı. Gelirin yüzde 70’inin gıda, konut ve ulaştırma giderlerine ayrıldığından hareketle, biz de sadece temel gıda maddeleri üzerinden bir hesaplama yaptık. Buna göre geçen yılın aralık ayında 5 bin 500 liralık asgari ücretle 17 maddeden oluşan market sepetinden 9 adet satın alınabilirken, şu anda 4’e düşmüş durumda. Sadece bu sepetteki artışın yüzde 123,4 olduğu varsayımından hareket edilse bile asgari ücretin 12 bin 287 lira olması gerekiyor.